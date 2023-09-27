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Вьетнам в октябре примет инспекционную группу ЕК по борьбе с ННН-промыслом
В состав группы войдут представители Генерального директората ЕК по морским делам и рыболовству (DG MARE) и Делегации во Вьетнаме.
Целью инспекции является выполнение рекомендаций ЕК по ННН-промыслу с особым акцентом на мониторинг деятельности рыболовных судов в водах Вьетнама, прибытия и убытия судов в порты и их деятельности в море, импорта сырья и отслеживания происхождения морепродуктов, полученных в результате промысла.
Предполагается, что группа проведет проверку на месте и технические работы с 10 по 15 октября. Соответственно, они будут сотрудничать с Департаментом ветеринарии, Департаментом качества, переработки и развития рынка, а также с некоторыми экспортными предприятиями. Они проведут инспекции на местах в определенных рыболовецких портах в соответствии с Соглашением о мерах государства порта (PSMA) и в местных районах.
16 и 17 октября группа проведет технические обсуждения с двумя вышеупомянутыми департаментами, Директоратом рыболовства, отделом надзора за рыболовством директората и другими соответствующими подразделениями.
18 октября представители ЕК проведут диалог на высоком уровне с руководством MARD, а на вторую половину того же дня запланированы их встречи с руководителями правительства и Национального руководящего комитета по предотвращению ННН-промысла.
Согласно заявлению MARD, вьетнамская сторона продолжает подтверждать твердую приверженность страны борьбе с ННН-промыслом, приведению его в соответствие с международными нормами и содействию устойчивому развитию местной индустрии морепродуктов, а также укреплять доверие и взаимопонимание в отношении текущей ситуации, усилий и решимости Вьетнама в борьбе с ННН-промыслом и переходе от мелкомасштабной к ответственной практике рыболовства посредством исполнения закона о рыболовстве 2017 г. По данным Министерства промышленности и торговли, спустя более пяти лет после того, как Европейская комиссия (ЕК) вынесла предупреждение о «желтой карточке» в отношении вьетнамских морепродуктов (от 23 октября 2017 года) и после трех инспекций ЕК подтвердила, что процесс снятия «желтой карточки» Вьетнама находится на правильном пути с положительными улучшениями.