Вьетнам в одной группе с Японией в финале Кубка Азии по мини-футболу 2022 года

Сборная Вьетнама по футзалу. (Фото: ВИА) Сборная Вьетнама по мини-футболу попала в группу D, в которую также входят Япония, Республика Корея (РК) и Саудовская Аравия, в финале Кубка Азии по футзалу 2022 года. Помимо сильного соперника Японии, группа считается несложной для Вьетнама, так как у РК и Саудовской Аравии рейтинг ниже, чем у Вьетнама. Помимо сильного соперника Японии, группа считается несложной для Вьетнама, так как у РК и Саудовской Аравии рейтинг ниже, чем у Вьетнама.

Действующие чемпионы - Иран - находятся в группе C вместе с Ливаном, китайским Тайбэем (Китай) и Индонезией.

Между тем другой представитель Юго-Восточной Азии – Таиланд – находится в группе А вместе с хозяевами Кувейта, Ирака и Омана.

В группу B входят Узбекистан, Бахрейн, Таджикистан и Туркменистан.

Финальный раунд Кубка Азии по футзалу 2022 года должен пройти в Кувейте с 25 сентября по 20 октября. В турнире принимают участие 16 команд, которые разделены на 4 группы, соревнующиеся по круговой системе.

Вьетнамская команда соберется на тренировку с начала августа. Скорее всего, команду будет тренировать иностранный тренер.

На 31-х Играх Юго-Восточной Азии (SEA Games 31) сборная Вьетнама по мини-футболу завоевала бронзовую медаль. Таиланд получил золотую медаль, а Индонезия - серебряную.



