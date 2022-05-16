Вьетнам в настоящее время лидирует по количеству медалей SEA Games 31

Вьетнам завоевал в общей сложности 29 золотых медалей на третий день (15 мая) с момента официального старта крупнейшего в регионе спортивного события.

Больше всего зрителей впечатлила команда по ушу, завоевавшая 7 золотых медалей, в том числе 6 в соревнованиях по саньда. Среди золотых медалистов Хоанг Тхи Фыонг Жанг в чангкуане и Нго Тхи Фыонг Нга, Нгуен Тхи Тху Тхуи, Нгуен Тхи Чанг, Буй Чыонг Жанг, Чыонг Ван Чыонг и Нгуен Ван Тай в саньда.

Легкая атлетика и танцевальные виды спорта также принесли Вьетнаму успешный день, каждый из которых завоевал по 5 золотых медалей. Бегунами-чемпионами были Нгуен Тхи Хуен, Нгуен Тхи Оань, Нгуен Ван Лай, Фам Тхи Зием и Нгуен Тьен Чонг. Танцоры Нгуен Доань Минь Чыонг и Данг Тху Хыонг сделали золотой хет-трик за день, а пара Нгуен Чунг Киен и Фам Хонг Ань выиграли два оставшихся.

Бодибилдинг и джиу-джитсу принесли домой по два золота. Вьетнам также завоевал 8 золотых медалей в дуатлоне, китайских шахматах, шахматах, фехтовании, гимнастике, плавании и киберспорте.

На данный момент хозяин заработал 68 золотых, 46 серебряных и 43 бронзовых медали. Таиланд занял второе место с 27 золотыми, 24 серебряными и 42 бронзовыми наградами, за ним следуют Филиппины, занявшие третье место с 20 золотыми, 27 серебряными и 39 бронзовыми наградами.



