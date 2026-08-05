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Вьетнам в глобальной волне развития ИИ: по материалам доклада Группы Всемирного банка
Возможности и вызовы для развивающихся стран
В докладе отмечается, что вероятность автоматизации рабочих мест с использованием генеративного ИИ в странах с высоким уровнем доходов почти втрое выше, чем в странах с низким и средним уровнем доходов. Так, доля рабочих мест, находящихся в зоне такого риска, составляет 4,5 % в странах с низким и средним уровнем доходов против 14,2 % в странах с высоким уровнем доходов. Вместе с тем 16,2 % рабочих мест в развивающихся экономиках могут существенно повысить производительность благодаря применению ИИ, что близко к показателю 18,7 % в странах с высоким уровнем доходов. Поэтому в докладе подчёркивается, что главная возможность для развивающихся стран заключается не в замене человека искусственным интеллектом, а в расширении возможностей работников.
Оценивая эти перспективы, старший вице-президент и главный экономист Группы Всемирного банка Индермит Гилл отметил, что искусственный интеллект стал своего рода «спасательным кругом» для развивающихся экономик и странам необходимо воспользоваться этим шансом. По его словам, государствам необязательно обладать собственными крупномасштабными моделями ИИ или создавать гигантские центры обработки данных, чтобы получать выгоду от применения искусственного интеллекта. Достаточно адаптировать небольшие и недорогие инструменты ИИ к местным условиям, что позволит обеспечить миллионы людей более качественными услугами в сфере здравоохранения, образования, правосудия и сельскохозяйственного консультирования. Вместе с тем Индермит Гилл предупредил, что странам необходимо действовать без промедления, поскольку ИИ распространяется быстрее и требует значительно более глубокой адаптации к национальным условиям, чем прежние базовые технологии, такие как электричество или Интернет.
В докладе также подчёркивается, что развивающиеся экономики переживают самый слабый период средних темпов роста за последние 30 лет. В этих условиях ИИ способен придать мощный импульс экономическому росту ещё до завершения нынешнего десятилетия и одновременно принести населению ощутимые практические выгоды. Вместе с тем в документе отмечается, что эти возможности сопровождаются серьёзными рисками. Наиболее передовые системы ИИ сегодня создаются лишь ограниченным числом стран и крупных технологических корпораций, тогда как многие развивающиеся экономики по-прежнему испытывают нехватку электроэнергии, интернет-инфраструктуры, данных, квалифицированных кадров и необходимых институтов для эффективного использования ИИ. Поэтому в докладе предупреждается, что при отсутствии своевременных и решительных действий ИИ может ещё больше увеличить разрыв между странами, усилить социальное неравенство, привести к концентрации рыночной власти, снижению доверия к государственным институтам и возникновению новых угроз для безопасности, прав человека и социальной сплочённости.
Для преодоления этих вызовов в докладе предлагается чёткая трёхэтапная стратегия для развивающихся стран: сначала использовать уже существующие инструменты, затем адаптировать их к национальным условиям и лишь в долгосрочной перспективе переходить к созданию собственных передовых систем ИИ. По мнению авторов доклада, такой поэтапный подход позволит избежать дорогостоящих и малоэффективных попыток воспроизвести самые современные системы ИИ без создания необходимой базовой инфраструктуры.
Вьетнам в эпоху ИИ
В условиях стремительного развития ИИ Вьетнам не остаётся сторонним наблюдателем, а занимает заметное место в докладе Группы Всемирного банка сразу по нескольким направлениям.
В документе отмечается, что Вьетнам стал одной из немногих стран за пределами Европейского союза (ЕС), уже в 2025 году принявших комплексную нормативно-правовую базу в сфере искусственного интеллекта (ИИ). В основу национальной модели положен риск-ориентированный подход, аналогичный применяемому в ЕС: объём регуляторных требований определяется уровнем риска, к которому отнесена система ИИ – неприемлемым, высоким или низким. По оценке авторов доклада, такой подход создаёт основу для безопасного и прозрачного развития технологий искусственного интеллекта.
Кроме того, приведённые в докладе данные свидетельствуют, что Вьетнам является важным звеном глобальной технологической цепочки поставок. Страна входит в пятёрку крупнейших развивающихся экспортёров продукции, используемой для создания систем ИИ, наряду с Китаем, Мексикой, Малайзией и Таиландом. Отмечается, что эти государства получают всё большую выгоду благодаря растущему притоку инвестиций в производство полупроводников, электронных компонентов и оборудования для центров обработки данных.
Вместе с тем доклад содержит важное предупреждение, основанное на примере Вьетнама: искусственный интеллект не может оставаться лишь «импортируемой технологией». Разработанная Оксфордским университетом модель ИИ для классификации пациентов с подозрением на COVID-19, показавшая высокую эффективность в Великобритании, продемонстрировала значительно более низкие результаты при испытаниях в двух больницах Вьетнама. Причиной стали различия в демографических и эпидемиологических характеристиках населения двух стран. Это свидетельствует о необходимости инвестировать в локальные данные и совершенствовать навыки адаптации моделей ИИ к национальным условиям, чтобы ИИ действительно эффективно служил интересам населения.
Что касается рынка труда, то, согласно докладу, если в развитых странах основную обеспокоенность вызывает возможность массовой утраты рабочих мест из-за ИИ, то во Вьетнаме этот риск значительно ниже благодаря высокой доле занятости в сельском хозяйстве и традиционном производстве. В качестве примера Всемирный банк приводит швейную промышленность: несмотря на существование технологий автоматизированного пошива уже на протяжении нескольких десятилетий, во Вьетнаме они применяются редко, поскольку стоимость местной рабочей силы остаётся более конкурентоспособной по сравнению с затратами на внедрение ИИ и робототехники. Такой выбор является экономически оправданным, однако одновременно напоминает о необходимости повышения квалификации рабочей силы, чтобы страна не оказалась позади по мере удешевления новых технологий.
ИИ открывает перед Вьетнамом возможность ускорить процесс развития и укрепить свои позиции на мировой технологической карте. Благодаря активной государственной политике страна уже движется в правильном направлении. Вместе с тем, по мнению директора Доклада о мировом развитии 2026 Гаурава Найяра, Вьетнаму, как и другим развивающимся государствам, уже сегодня необходимо сосредоточиться на создании прочной основы для широкого внедрения и адаптации ИИ в интересах населения, прежде всего развивая энергетическую инфраструктуру, системы связи, человеческий капитал и государственные институты.