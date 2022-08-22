Вьетнам вышел в полуфинал «Танкового биатлона» на Армейских играх-2022. Фото: ВИА

Танковая команда Вьетнама вышла в полуфинал конкурса «Танковый биатлон» на Армейских международных играх 2022 года (АРМИ-2022) в Москве после того, как 21 августа вошла в число восьми лучших команд Игр.

Между тем команда «Армия Культуры» Вьетнама временно заняла второе место после России по сумме очков.

Команды «Тактический стрелок» и «Меридиан» Вьетнама заняли в своих соревнованиях четвертое и пятое места.

В этот же день команда Вьетнама «Армия культуры» присоединилась к другим представителям 12 стран в перфомансе для онлайн-голосования в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» на окраине Москвы.

Ранее команда сотрудничала с посольством Вьетнама в России и Ассоциацией вьетнамцев в России для организации художественной программы под названием «Мелодия Родины» для вьетнамцев в России. Это значимое мероприятие по празднованию годовщины Августовской революции и Дня Независимости Вьетнама 2 сентября. Программа включает 15 музыкальных и танцевальных представлений о Дяде Хо, о родине, Отечестве, о воле и стремлении вьетнамского народа на протяжении всей истории, а также в строительстве и защите страны.



