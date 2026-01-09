Вьетнам выступил организатором международного семинара по контролю над ядерными вооружениями

С 7 по 8 января в городе Амман (Иордания) состоялся консультативный семинар для государств – членов региона Ближний Восток – Северная Африка по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Посол До Хунг Вьет, Глава Постоянного представительства Вьетнама при ООН, назначенный председатель Обзорной конференции по ДНЯО, председательствует на семинаре. (Фото: ВИА)

Семинар прошёл под председательством Вьетнама и был организован совместно с Управлением ООН по вопросам разоружения (ЮНОДА) и Европейским союзом (ЕС) при участии представителей 30 государств, международных организаций, а также организаций и научно-исследовательских институтов региона Ближний Восток – Северная Африка.



Продолжая серию региональных консультативных семинаров в Азиатско-Тихоокеанском регионе, состоявшихся в Ханое (октябрь 2025 года), и в Африке — в Аддис-Абебе (ноябрь 2025 года), данное мероприятие стало третьим в цепочке региональных консультаций, организуемых Вьетнамом в рамках подготовки к Обзорной конференции по ДНЯО 2026 года.



Семинар создал площадку для обмена позициями, приоритетами и конкретными предложениями между государствами – участниками ДНЯО региона, тем самым содействуя Вьетнаму в его качестве назначенного председателя в эффективной подготовке к процессу организации и обсуждений на Обзорной конференции по ДНЯО 2026 года.



В ходе вступительного выступления Управление ООН по вопросам разоружения передало послание госпожи Идзуми Накамицу, заместителя Генерального секретаря, Высокого представителя Генерального секретаря ООН по вопросам разоружения, в котором была подчёркнута важность Обзорной конференции по ДНЯО 2026 года для продвижения единства, сотрудничества и подтверждения приверженности разоружению, нераспространению ядерного оружия и использованию атомной энергии в мирных целях, а также выражена поддержка роли Вьетнама в качестве председателя.



Господин Стивен Клемент, Специальный представитель ЕС по вопросам нераспространения и разоружения, подтвердил твёрдую приверженность государств – членов ЕС полному выполнению Договора о ДНЯО, включая право на использование ядерной энергии в мирных целях в соответствии с Договором.



Председательствуя на семинаре, Посол До Хунг Вьет, Глава Постоянного представительства Вьетнама при ООН, назначенный председатель Обзорной конференции по ДНЯО, подчеркнул, что нынешняя сложная международная обстановка в сфере безопасности требует укрепления единства и сотрудничества для консолидации процесса обзора ДНЯО — одного из ключевых многосторонних процессов, имеющих центральное значение для международного мира и безопасности.



Посол обозначил приоритеты, которые Вьетнам намерен продвигать в своей роли председателя, подтвердил приверженность проведению Конференции в духе прозрачности, сбалансированности и инклюзивности, с внимательным учётом и всесторонним отражением законных интересов и озабоченностей всех государств-участников, а также призвал страны региона Ближний Восток – Северная Африка, играющего исторически важную роль в развитии Договора о ДНЯО, продолжать вносить активный и ответственный вклад в работу Обзорной конференции 2026 года.