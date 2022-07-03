Вьетнам выступает против и требует от Тайваня отменить учения с боевой стрельбой на острове Бабинь

Официальный представитель Министерства иностранных дел Вьетнама Ле Тхи Тху Ханг. Фото: ВИА

Вьетнам решительно выступает против и требует от Тайваня отменить учения с боевой стрельбой в водах вокруг острова Бабинь, принадлежащего вьетнамскому архипелагу Чыонгша (Спратли), и не повторять подобных нарушений в будущем, заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Вьетнама Ле Тхи Тху Ханг 2 июля.

Отвечая на вопрос репортера о реакции Вьетнама на учения с боевой стрельбой, проведенные Тайванем 28 и 29 июня, Ле Тъи Тху Ханг сказала, что подобные учения серьезно нарушили территориальный суверенитет Вьетнама над архипелагом Чыонгша, угрожают миру, стабильности, безопасности и безопасности судоходства, вызвали и осложнили ситуацию в Восточном море.

Она подчеркнула, что позиция Вьетнама в отношении тайваньских учений с боевыми стрельбами в водах вокруг острова Бабинь, принадлежащего вьетнамскому архипелагу Чыонгша, является четкой и последовательной на протяжении последних лет.