Вьетнам выступает за экономическую интеграцию АСЕАН на AEM 56 в Лаосе

Вьетнамская делегация, возглавляемая заместителем министра промышленности и торговли Нгуен Шинь Нят Таном, подчеркнула центральную роль АСЕАН в экономическом и торговом сотрудничестве, как на региональном уровне, так и в глобальной цепочке поставок.



Вьетнам поддержал инициативы по развитию приоритетного экономического сотрудничества, предложенные Лаосом, и высказал свое мнение о подготовке к подписанию Протокола о внесении изменений в Соглашение о свободной торговле между АСЕАН и Китаем (ACFTA) 3.0. Делегация также выступила за проведение переговоров по модернизации Соглашения о торговле товарами АСЕАН (ATIGA) и высказала мнение о возможности заключения Соглашения о свободной торговле между АСЕАН и Советом сотрудничества стран Персидского залива (ССЗ).

Этот вклад подчеркивает приверженность Вьетнама региональной экономической интеграции и его активную роль в содействии глобальному и региональному экономическому росту и укреплении региональных цепочек поставок.

Вьетнамская делегация также приветствовала отзывы других стран АСЕАН о совершенствовании политики, направленной на стимулирование региональной торговли и инвестиций.

Важным итогом встречи стало утверждение Декларации АСЕАН об укреплении взаимосвязи цепочек поставок, которая будет представлена на 24-м заседании Совета экономического сообщества АСЕАН и 44-45-м саммитах АСЕАН, запланированных на октябрь 2024 года.

Министры также обсудили деятельность по экономическому сотрудничеству между АСЕАН и ее партнерами по диалогу, включая США, Китай, Европейский союз (ЕС), Японию, Республику Корея, Австралию, Новую Зеландию, Индию, Россию, Канаду и Великобританию, а также рассмотрели ход реализации соглашений о свободной торговле между АСЕАН и ее партнерами.

В кулуарах мероприятия министры встретились с Деловым консультативным советом АСЕАН (ABAC), одобрив рекомендации Секретариата АСЕАН по укреплению механизма государственно-частного сотрудничества между АСЕАН и ABAC.

После AEM 56 на 19-22 сентября запланирована серия консультаций между министрами экономики АСЕАН и партнерами по диалогу.