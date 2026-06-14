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Вьетнам выступает за расширение сотрудничества с США в поиске останков павших бойцов
Заместитель премьер-министра сделала это заявление 13 июня в Ханое на встрече с делегацией Техасского технологического университета во главе с директором Вьетнамского центра и Архива Сэма Джонсона по Вьетнаму (VNCA) доктором Стивеном Макснером, находящейся с рабочим визитом во Вьетнаме.
Фам Тхи Тхань Ча подчеркнула, что поиск и возвращение на Родину останков павших бойцов остаются давним чаянием их семей и всего вьетнамского народа. Поддержка и добрая воля, проявляемые VNCA и VWAI, представляют собой важную гуманитарную миссию, способствующую залечиванию ран войны и преодолению тяжёлого наследия прошлого, а также вносят вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Вьетнамом и Соединёнными Штатами.
Она высоко оценила вклад Техасского технологического университета в развитие Вьетнама, особенно его поддержку в подготовке высококвалифицированных кадров, а также роль VNCA в реализации инициатив по установлению судеб вьетнамцев, пропавших без вести в годы войны.
Обладая коллекцией, насчитывающей более 30 миллионов страниц подлинных документов и свыше 40 тысяч книг и научных исследований, посвящённых войне во Вьетнаме, включая рассекреченные архивные материалы и ценные личные реликвии вьетнамских военнослужащих, центр стал надёжным партнёром Вьетнама. Он оказывает содействие в сборе, расшифровке и сопоставлении архивных данных с имеющимися во Вьетнаме материалами, способствуя поиску останков павших бойцов и возвращению их семьям памятных реликвий военного времени. Среди наиболее значимых возвращённых реликвий - оригинальный дневник павшей героини Данг Тхюи Чам.
Только в 2025 году центр передал семьям погибших и ветеранам войны около 30 документов военного времени, а также передал более 200 архивных материалов с мест боевых действий в Национальный архивный центр № III Вьетнама для изучения и сохранения. Эта работа имеет огромное гуманитарное значение, принося утешение и душевное облегчение родственникам павших бойцов.
Заместитель премьер-министра отметила, что в настоящее время во Вьетнаме реализуется общенациональная кампания «500 дней и ночей» по поиску, эксгумации и установлению личности неопознанных павших бойцов. Её цель - обнаружить около 7 тысяч останков погибших, а также провести отбор образцов ДНК примерно у 230 тысяч неопознанных захоронений и родственников пропавших без вести героев для содействия их идентификации.
По её словам, эта кампания является выражением глубокой признательности Вьетнама тем, кто пожертвовал собой ради Родины, и воплощает многовековую традицию страны чтить память павших и воздавать должное их заслугам. В этом процессе особую роль играют анализ архивных документов и информационная поддержка со стороны Вьетнамского центра и Архива Сэма Джонсона по Вьетнаму (VNCA).
Фам Тхи Тхань Ча также упомянула недавно состоявшийся научный семинар, на котором была проверена и подтверждена информация, связанная с местом массового захоронения на территории бывшего кладбища Дотхань в Сайгоне, где ныне расположен парк Ле Тхи Риенг в городе Хошимине. На основе рассекреченных американских документов, свидетельских показаний очевидцев и материалов полевых исследований участники пришли к выводу, что существуют веские исторические, научные и практические основания, подтверждающие наличие этого массового захоронения. Начало археологических и поисковых работ на данном участке ожидается в первых числах июля.
Она выразила надежду, что VNCA и VWAI продолжат тесное взаимодействие с рабочей группой Национального руководящего комитета по поиску, эксгумации и идентификации останков павших бойцов, предоставляя архивные материалы, совершенствуя документальную базу и применяя современные технологии для расшифровки военных архивов, тем самым содействуя достижению целей общенациональной кампании «500 дней и ночей».
Заместитель премьер-министра также призвала VNCA расширить исследовательскую деятельность и обмен информацией, чтобы содействовать установлению происхождения и возвращению семьям павших бойцов новых памятных реликвий военного времени. Предполагается, что эти реликвии будут переданы родственникам погибших в ходе общенациональной конференции чествования лиц, имеющих заслуги перед революцией, которая намечена на июль.
Со своей стороны Стивен Макснер вновь подтвердил готовность VNCA оказывать поддержку усилиям Вьетнама в этой сфере. По его словам, центр сформировал сеть опытных вьетнамских экспертов, которые помогают анализировать архивные материалы и уточнять информацию, связанную с военнослужащими, пропавшими без вести в годы войны.
Он также сообщил, что в настоящее время центр взаимодействует с Национальным архивом США в целях оцифровки дополнительных рассекреченных материалов, имеющих отношение к поисковой работе, а также сотрудничает с вьетнамскими партнёрами в реализации совместных исследовательских проектов по формированию более полных массивов данных, что позволит повысить эффективность поиска и идентификации останков павших бойцов.