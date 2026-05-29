НОВОСТИ
Вьетнам выступает в роли дискуссанта на заседании по обзору торговой политики ВТО
Согласно сложившейся практике, дискуссантом обычно выступает посол, которого председатель Органа по обзору торговой политики (TPRB) приглашает благодаря его авторитету в ВТО. Это первый случай, когда представитель Вьетнама был приглашён в качестве дискуссанта на заседание по обзору торговой политики одного из членов организации.
Данный факт свидетельствует о доверии со стороны председателя TPRB и Постоянного представительства Японии к Вьетнаму в целом, а также лично к Послу Май Фан Зунгу. Это хорошая возможность для Вьетнама вновь подтвердить свой имидж ответственного члена ВТО и внести вклад в дальнейшее укрепление дружественных двусторонних отношений между Вьетнамом и Японией.
Участие вьетнамского посла в качестве дискуссанта также предоставляет Постоянному представительству Вьетнама возможность активно содействовать деятельности ВТО, усиливать голос страны в многосторонних механизмах и способствовать повышению роли, авторитета и международного статуса Вьетнама в соответствии с ориентирами, определёнными в Резолюции № 59-NQ/TW по вопросам международной интеграции в новых условиях
Кроме того, заседание стало площадкой для оценки и обсуждения государствами-членами ВТО новых аспектов торговой политики Японии со времени предыдущего обзора, проведённого в 2023 году.
Выступая на мероприятии, Посол Май Фан Зунг поздравил Японию с её выдающимися экономическими достижениями. Будучи четвёртой экономикой мира, Япония играет важную роль в многосторонней торговой системе.
Япония также глубоко интегрирована в мировую экономику через торговлю и инвестиции, что отражает её статус одного из ведущих источников прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Экономическое развитие страны поддерживается благоприятным деловым климатом, высоким инновационным потенциалом, современной логистической инфраструктурой и высоким качеством государственного управления.
Посол Май Фан Зунг высоко оценил приверженность Японии продвижению либерализации торговли и укреплению многосторонней торговой системы, в центре которой находится ВТО.
Япония является активным и конструктивным участником деятельности ВТО по таким важным направлениям, как реформа ВТО, механизм урегулирования споров, переговоры по субсидиям в сфере рыболовства и другим вопросам, руководствуясь принципами открытости, прозрачности, недискриминации и инклюзивности.
Кроме того, Япония продолжает поддерживать взаимосвязь торговли и развития посредством программ «Помощь торговле», оказывая содействие развивающимся и наименее развитым странам в укреплении их потенциала для международной экономической интеграции.
Посол Май Фан Зунг также отметил ряд вызовов, стоящих перед японской экономикой, и задал вопросы относительно реализации торговой политики страны, а также по другим ключевым вопросам, представляющим интерес для членов ВТО.
Более 50 членов организации, выступивших в ходе обзора, отметили, что глубокий и всесторонний анализ, представленный Послом Май Фан Зунгом, внёс важный вклад в формирование содержания дискуссии на заседании.
Обзор торговой политики продолжится 29 мая. Ожидается, что Посол Май Фан Зунг выступит с заключительным заявлением, в котором даст оценку вопросам, поднятым членами организации.