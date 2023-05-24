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Вьетнам высоко ценит свои отношения с ВОЗ

23 мая вьетнамская делегация во главе с заместителем министра здравоохранения Нгуен Тхи Лиен Хыонг приняла участие в 76-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве, Швейцария.
  Выступает заместитель министра здравоохранения Нгуен Тхи Лиен Хыонг. Фото: ВИА  
По сообщению корреспондента ВИА в Женеве, в своем выступлении заместитель министра Нгуен Тхи Лиен Хыонг подтвердила, что мероприятие проходило в то время, когда Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отметила много важных вех. Первый – 75-летие со дня основания ВОЗ. За это время Вьетнам добился многих больших достижений в области здравоохранения, например, средняя продолжительность жизни людей была увеличена до более чем 75 лет, а сокращение бедности достигло значительных успехов. Сегодня Вьетнам продолжает реформировать сектор здравоохранения для удовлетворения будущих потребностей в области здравоохранения, особенно в контексте быстрого социально-экономического развития и уроков, извлеченных из борьбы с пандемией COVID-19.

Кроме того, заместитель министра Нгуен Тхи Лиен Хыонг также упомянула о недавнем заявлении ВОЗ о том, что пандемия COVID-19 больше не является чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Она сказала, что Вьетнам начал широкомасштабную и быструю кампанию вакцинации против COVID-19 в 2021 и 2022 годах, гарантируя, что вакцина будет доставлена во все уголки страны. Данные показывают, что Вьетнам обеспечил долю вакцины на людей на уровне 273,7 доз/100 человек, что в 1,6 раза выше, чем в среднем по миру (170,1), и выше, чем в большинстве стран; скорость введения полной базовой дозы во Вьетнаме в 1,4 раза выше, а скорость ревакцинации в 2 раза выше, чем в среднем по миру. Благодаря этим усилиям с начала 2022 года и по настоящее время Вьетнам перешел к этапу «устойчивого управления» эпидемией COVID-19 — уравновешивания социально-экономического развития с мерами общественного здравоохранения для защиты уязвимых людей и систем здравоохранения.

Заместитель министра Нгуен Тхи Лиен Хыонг подтвердила, что Вьетнам высоко ценит тесное техническое партнерство ВОЗ с правительством Вьетнама. Кроме того, Вьетнам также гордится всеми достижениями в области здравоохранения, достигнутыми при поддержке ВОЗ во время пандемии COVID-19 и за прошедшие годы, и надеется на продолжение этого партнерства.

ВИА/ИЖВ

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