Вьетнам высоко оценивает роль ПРООН в сотрудничестве во имя устойчивого развития

Посол До Хунг Вьет выступает на заседании диалога (Фото: ВИА

По сообщению корреспондента ВИА в Нью-Йорке, в своём вступительном слове Александр де Кроо подчеркнул, что глобальное развитие сталкивается с рядом структурных вызовов, включая рост конфликтов, всё более серьёзные последствия изменения климата, неравенство и снижение доверия к многостороннему сотрудничеству. Он подтвердил, что ПРООН продолжит сосредотачиваться на предотвращении кризисов, укреплении устойчивости, продвижении цифровой трансформации и инноваций, мобилизации устойчивого финансирования, а также будет активно участвовать в процессе реформирования системы ООН в рамках инициативы «UN80».

Выступая на диалоге, Постоянный представитель Вьетнама при ООН посол До Хунг Вьет высоко оценил роль и практический вклад ПРООН на местах, отметив, что данное агентство является наиболее наглядным воплощением деятельности ООН для населения во многих странах, включая Вьетнам. Посол подчеркнул эффективность тесного сотрудничества между Вьетнамом и ПРООН, особенно в области повышения устойчивости к стихийным бедствиям и охраны окружающей среды. До Хунг Вьет подтвердил поддержку Вьетнамом приоритетов Стратегического плана ПРООН на период 2026–2029 годов и призвал ПРООН продолжить усиление поддержки Вьетнама в реализации Партнёрства по справедливому энергетическому переходу (JETP), а также в продвижении науки и технологий, инноваций, цифровой трансформации и применения искусственного интеллекта как ключевых движущих сил устойчивого развития.

Общий вид заседания диалога (Фото: ВИА)

В контексте реформирования системы ООН глава вьетнамской миссии призвал ПРООН и далее играть ведущую роль в укреплении согласованности и координации всей системы, опираясь на практические уроки инициативы «Единство действий», реализованной во Вьетнаме. Представитель Вьетнама также подчеркнул важность сохранения стабильного базового финансирования для обеспечения эффективности деятельности ПРООН, особенно на местах.