НОВОСТИ

Вьетнам высоко оценивает роль ПРООН в сотрудничестве во имя устойчивого развития

4 февраля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке (США) состоялся интерактивный диалог между государствами-членами и Администратором Программы развития ООН (ПРООН) Александром де Кроо.

 

Посол До Хунг Вьет выступает на заседании диалога (Фото: ВИА)

По сообщению корреспондента ВИА в Нью-Йорке, в своём вступительном слове Александр де Кроо подчеркнул, что глобальное развитие сталкивается с рядом структурных вызовов, включая рост конфликтов, всё более серьёзные последствия изменения климата, неравенство и снижение доверия к многостороннему сотрудничеству. Он подтвердил, что ПРООН продолжит сосредотачиваться на предотвращении кризисов, укреплении устойчивости, продвижении цифровой трансформации и инноваций, мобилизации устойчивого финансирования, а также будет активно участвовать в процессе реформирования системы ООН в рамках инициативы «UN80».

Выступая на диалоге, Постоянный представитель Вьетнама при ООН посол До Хунг Вьет высоко оценил роль и практический вклад ПРООН на местах, отметив, что данное агентство является наиболее наглядным воплощением деятельности ООН для населения во многих странах, включая Вьетнам. Посол подчеркнул эффективность тесного сотрудничества между Вьетнамом и ПРООН, особенно в области повышения устойчивости к стихийным бедствиям и охраны окружающей среды. До Хунг Вьет подтвердил поддержку Вьетнамом приоритетов Стратегического плана ПРООН на период 2026–2029 годов и призвал ПРООН продолжить усиление поддержки Вьетнама в реализации Партнёрства по справедливому энергетическому переходу (JETP), а также в продвижении науки и технологий, инноваций, цифровой трансформации и применения искусственного интеллекта как ключевых движущих сил устойчивого развития.

Общий вид заседания диалога (Фото: ВИА)

В контексте реформирования системы ООН глава вьетнамской миссии призвал ПРООН и далее играть ведущую роль в укреплении согласованности и координации всей системы, опираясь на практические уроки инициативы «Единство действий», реализованной во Вьетнаме. Представитель Вьетнама также подчеркнул важность сохранения стабильного базового финансирования для обеспечения эффективности деятельности ПРООН, особенно на местах.

ИЖВ/ВИА

