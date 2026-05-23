НОВОСТИ
Вьетнам выразил обеспокоенность обвинениями США в отношении генерала Рауля Кастро
«Вьетнам выражает глубокую обеспокоенность в связи с судебной мерой Министерства юстиции США, выдвинувшего уголовное обвинение против бывшего Первого секретаря Коммунистической партии Кубы, бывшего Председателя Совета министров Республики Куба Рауля Кастро.
Вьетнам призывает к конструктивному диалогу на основе уважения международного права, Устава Организации Объединённых Наций (ООН), уважения независимости, суверенитета и невмешательства во внутренние дела государств.
В очередной раз Вьетнам решительно подтверждает традиционные отношения солидарности и дружбы с братским кубинским народом, а также призывает к выполнению резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, требующих прекращения односторонней блокады и эмбарго против Кубы».