Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Вьетнам выразил обеспокоенность обвинениями США в отношении генерала Рауля Кастро

Вьетнам призывает к конструктивному диалогу на основе уважения международного права, Устава Организации Объединённых Наций (ООН), уважения независимости, суверенитета и невмешательства во внутренние дела государств.
  Официальный представитель министерства иностранных дел Вьетнама Фам Тху Ханг. (Фото: МИД Вьетнама)  
22 мая, отвечая на вопрос корреспондента о реакции Вьетнама на обвинения Министерства юстиции США в отношении генерала Рауля Кастро, официальный представитель министерства иностранных дел Вьетнама Фам Тху Ханг заявила:

«Вьетнам выражает глубокую обеспокоенность в связи с судебной мерой Министерства юстиции США, выдвинувшего уголовное обвинение против бывшего Первого секретаря Коммунистической партии Кубы, бывшего Председателя Совета министров Республики Куба Рауля Кастро.

Вьетнам призывает к конструктивному диалогу на основе уважения международного права, Устава Организации Объединённых Наций (ООН), уважения независимости, суверенитета и невмешательства во внутренние дела государств.

В очередной раз Вьетнам решительно подтверждает традиционные отношения солидарности и дружбы с братским кубинским народом, а также призывает к выполнению резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, требующих прекращения односторонней блокады и эмбарго против Кубы».

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Углубление отношений сотрудничества между Вьетнамом и Африкой

Углубление отношений сотрудничества между Вьетнамом и Африкой

По словам посла, выдающиеся достижения Вьетнама в борьбе с бедностью, развитии промышленности и трансформации сельского хозяйства являются ценным опытом для африканских стран.
ПОДРОБНЕЕ

Top