НОВОСТИ
Вьетнам выражает соболезнования Лаосу в связи с кончиной бывшего президента Кхамтая Сипхандона
Его кончина - большая потеря для партии, государства и народа Лаоса, а также для его семьи. Партия, государство, армия и народ Вьетнама также потеряли большого друга и близкого товарища, который стоял бок о бок во время длительных войн сопротивления обеих стран. Он последовательно поддерживал усилия вьетнамского народа по строительству и зашите страны и внес значительный вклад в создание, укрепление и развитие великой дружбы, особой солидарности и всестороннего сотрудничества между Вьетнамом и Лаосом.
Партия, государство и народ Вьетнама высоко ценят большой вклад товарища Кхамтая Сипхандона в прошлую борьбу лаосского народа за национальную независимость, а также в нынешнее дело реформ, защиты, строительства и развития страны.
Партия, государство, Центральный комитет Вьетнамского Отечественного фронта и народ Вьетнама выражают глубокие соболезнования партии, государству, Центральному комитету Лаосского фронта национального строительства и народу Лаоса, а также семье товарища Кхамтая Сипхандона, говорится в послании.
«Мы твердо верим, что партия, государство и народ Лаоса вместе с семьей товарища Кхамтая Сипхандона вскоре преодолеют эту глубокую утрату и продолжат строительство процветающего Лаоса», - говорится в послании.