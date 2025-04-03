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НОВОСТИ

Вьетнам выражает соболезнования Лаосу в связи с кончиной бывшего президента Кхамтая Сипхандона

Центральный комитет Коммунистической партии Вьетнама (КПВ), президент, правительство, Национальное собрание и Центральный комитет Отечественного фронта Вьетнама 2 апреля выразили соболезнования своим лаосским коллегам в связи с кончиной генерала Кхамтая Сипхандона, бывшего председателя Центрального комитета Народно-революционной партии Лаоса (НРПЛ) и бывшего президента Лаоса. В послании говорится, что товарищ Кхамтай Сипхандон - выдающийся лидер первого поколения, ключевое ядро ЦК НРПЛ, выдающийся сын лаосского народа и стойкий революционный солдат, посвятивший свою жизнь национальной независимости, свободе и счастью народа, а также процветающему развитию Лаоса.

Его кончина - большая потеря для партии, государства и народа Лаоса, а также для его семьи. Партия, государство, армия и народ Вьетнама также потеряли большого друга и близкого товарища, который стоял бок о бок во время длительных войн сопротивления обеих стран. Он последовательно поддерживал усилия вьетнамского народа по строительству и зашите страны и внес значительный вклад в создание, укрепление и развитие великой дружбы, особой солидарности и всестороннего сотрудничества между Вьетнамом и Лаосом.

Партия, государство и народ Вьетнама высоко ценят большой вклад товарища Кхамтая Сипхандона в прошлую борьбу лаосского народа за национальную независимость, а также в нынешнее дело реформ, защиты, строительства и развития страны.

Партия, государство, Центральный комитет Вьетнамского Отечественного фронта и народ Вьетнама выражают глубокие соболезнования партии, государству, Центральному комитету Лаосского фронта национального строительства и народу Лаоса, а также семье товарища Кхамтая Сипхандона, говорится в послании.

«Мы твердо верим, что партия, государство и народ Лаоса вместе с семьей товарища Кхамтая Сипхандона вскоре преодолеют эту глубокую утрату и продолжат строительство процветающего Лаоса», - говорится в послании.

ВИА/ИЖВ

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