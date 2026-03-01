НОВОСТИ
Вьетнам выражает глубокую обеспокоенность эскалацией и осложнением конфликта на Ближнем Востоке
Вьетнам призывает соответствующие стороны проявлять максимальную сдержанность, немедленно прекратить действия, ведущие к дальнейшей эскалации напряжённости, обеспечить защиту гражданского населения и объектов жизненно важной инфраструктуры, урегулировать разногласия мирными средствами, строго соблюдать международное право, Устав и соответствующие резолюции Организации Объединённых Наций, уважать суверенитет и территориальную целостность государств, а также создавать благоприятные условия для мирных переговоров во имя безопасности, мира и стабильности в регионе и мире.
В связи с новыми событиями, связанными с ситуацией в регионе, Министерство иностранных дел и соответствующие органы Вьетнама поручили представительствам Вьетнама в Иране и Израиле тесно координировать действия с профильными органами внутри страны, представительствами Вьетнама в соседних государствах, компетентными органами и дипломатическими миссиями в стране пребывания, внимательно отслеживать развитие обстановки и быть готовыми принять необходимые меры для обеспечения безопасности граждан Вьетнама и помещений дипломатических представительств.
Согласно последней информации от представительств Вьетнама в Израиле и Иране, в настоящее время граждане Вьетнама на территории этих стран находятся в безопасности.
Министерство иностранных дел рекомендует:
Гражданам Вьетнама воздержаться от поездок в Иран и Израиль в текущий период, а также в соседние районы, затронутые конфликтом, если в этом нет острой необходимости.
Гражданам Вьетнама, находящимся в Иране, Израиле и соседних районах, затронутых конфликтом, поддерживать связь и регулярно отслеживать информацию представительств Вьетнама в Иране и Израиле, строго соблюдать предписания местных властей в части передвижения, а также рекомендации Министерства иностранных дел Вьетнама.
Для получения помощи гражданам Вьетнама в Иране и Израиле следует обращаться на горячие линии по защите граждан Посольства Вьетнама в Иране и Посольства Вьетнама в Израиле, а также в Колл-центр по защите граждан Министерства иностранных дел.
Горячая линия по защите граждан в Израиле:
+972.555.025.616
электронная почта: giooctv.mofa@gmail.com
или
+972.508.783.373
электронная почта: thuynb.mofa@gmail.com
Горячая линия по защите граждан в Иране:
+989339658252 (прямой звонок);
+989334609074 (Whatsapp, Viber)
Колл-центр по защите граждан Департамента консульской службы Министерства иностранных дел:
+84981848484
или
+8496541118
электронная почта: baohocongdan@gmail.com