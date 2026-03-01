Вьетнам выражает глубокую обеспокоенность эскалацией и осложнением конфликта на Ближнем Востоке

Вьетнам выражает глубокую обеспокоенность эскалацией и усложнением конфликта на Ближнем Востоке, который серьёзно угрожает жизни и безопасности мирного населения, миру и стабильности в регионе и во всём мире.

Вьетнам призывает соответствующие стороны проявлять максимальную сдержанность, немедленно прекратить действия, ведущие к дальнейшей эскалации напряжённости, обеспечить защиту гражданского населения и объектов жизненно важной инфраструктуры, урегулировать разногласия мирными средствами, строго соблюдать международное право, Устав и соответствующие резолюции Организации Объединённых Наций, уважать суверенитет и территориальную целостность государств, а также создавать благоприятные условия для мирных переговоров во имя безопасности, мира и стабильности в регионе и мире.

В связи с новыми событиями, связанными с ситуацией в регионе, Министерство иностранных дел и соответствующие органы Вьетнама поручили представительствам Вьетнама в Иране и Израиле тесно координировать действия с профильными органами внутри страны, представительствами Вьетнама в соседних государствах, компетентными органами и дипломатическими миссиями в стране пребывания, внимательно отслеживать развитие обстановки и быть готовыми принять необходимые меры для обеспечения безопасности граждан Вьетнама и помещений дипломатических представительств.





Согласно последней информации от представительств Вьетнама в Израиле и Иране, в настоящее время граждане Вьетнама на территории этих стран находятся в безопасности.





Министерство иностранных дел рекомендует:





Гражданам Вьетнама воздержаться от поездок в Иран и Израиль в текущий период, а также в соседние районы, затронутые конфликтом, если в этом нет острой необходимости.





Гражданам Вьетнама, находящимся в Иране, Израиле и соседних районах, затронутых конфликтом, поддерживать связь и регулярно отслеживать информацию представительств Вьетнама в Иране и Израиле, строго соблюдать предписания местных властей в части передвижения, а также рекомендации Министерства иностранных дел Вьетнама.





Для получения помощи гражданам Вьетнама в Иране и Израиле следует обращаться на горячие линии по защите граждан Посольства Вьетнама в Иране и Посольства Вьетнама в Израиле, а также в Колл-центр по защите граждан Министерства иностранных дел.





Горячая линия по защите граждан в Израиле:

+972.555.025.616

электронная почта: giooctv.mofa@gmail.com





или

+972.508.783.373

электронная почта: thuynb.mofa@gmail.com





Горячая линия по защите граждан в Иране:

+989339658252 (прямой звонок);

+989334609074 (Whatsapp, Viber)





Колл-центр по защите граждан Департамента консульской службы Министерства иностранных дел:

+84981848484

или

+8496541118

электронная почта: baohocongdan@gmail.com