3 января, отвечая на вопрос корреспондента о реакции Вьетнама на нынешнюю ситуацию в Венесуэле, официальный представитель Министерства иностранных дел Вьетнама Фам Тху Ханг заявила:

«Вьетнам выражает глубокую обеспокоенность информацией о текущей ситуации в Венесуэле.

Вьетнам призывает заинтересованные стороны уважать международное право и Устав ООН, включая принцип уважения суверенитета государств, неприменения силы и угрозы силой в международных отношениях.

Вьетнам призывает стороны проявлять сдержанность, вести диалог, разрешать споры и разногласия на основе международного права, способствуя обеспечению мира, безопасности, стабильности и сотрудничества в регионе и во всём мире».

В связи со сложным развитием напряжённой обстановки в Венесуэле, которая может создать угрозу безопасности граждан, МИД рекомендует: гражданам Вьетнама тщательно взвесить необходимость поездок в Венесуэлу в настоящее время; гражданам Вьетнама, находящимся в Венесуэле, покинуть опасные районы, регулярно отслеживать информацию, строго соблюдать требования властей страны пребывания в отношении передвижения, а также предупреждения МИД (Консульского департамента МИД и Посольства Вьетнама в Венесуэле).

Для получения помощи в случае необходимости гражданам рекомендуется обращаться по горячим линиям консульской защиты:

– Посольство Вьетнама в Венесуэле: +58 212 635 7402, электронная почта: vnemb.ven@mofa.gov.vn;

– Горячая линия по защите граждан Консульского департамента Министерства иностранных дел: +84 981 84 84 84; электронная почта: baohocongdan@gmail.com.