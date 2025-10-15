Вьетнам выражает благодарность Камбодже за солидарность в связи с недавними стихийными бедствиями

15 октября, от имени Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама (ОФВ) , До Ван Тьиен, член Политбюро, секретарь ЦК КПВ, председатель Центрального комитета ОФВ, направил письмо с благодарностью Самдечу Мен Сам Ану, заместителю председателя Народной партии Камбоджи и председателю Национального совета Фронта солидарности и развития Отечества (ФСРО) Камбоджи, а также самому Национальному совету ФСРО Камбоджи за выраженные соболезнования, участие и проявленную солидарность в связи с тяжёлыми последствиями наводнений и стихийных бедствий, которые затронули некоторые регионы Вьетнама в последнее время.

В письме председатель Центрального комитета ОФВ выразил искреннюю признательность за тёплые слова Самдеча Мен Сам Ана, подчеркнув, что они являются значительным источником ободрения для народа Вьетнама, особенно для пострадавших от бедствий. Он отметил, что этот жест вновь подтверждает давнюю дружбу и тесные связи между народами Камбоджи и Вьетнама.

Господин Тьиен выразил уверенность, что благодаря совместным усилиям общества и поддержке международных партнёров, включая Национальный совет ФСРО Камбоджи, Вьетнам вскоре преодолеет последствия бедствий, восстановит стабильность и продолжит социально-экономическое развитие.