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НОВОСТИ

Вьетнам выполняет обязательства по изменению климата

Вьетнам выполняет обязательства по изменению климата

 

Поскольку изменение климата и необычные экологические явления представляют собой серьезную угрозу для окружающей среды и повседневной жизни, Вьетнам предпринимает решительные действия по смягчению этих последствий путем сокращения выбросов парниковых газов.

Вьетнам, рано подписавший Венскую конвенцию об охране озонового слоя и Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой, в 1994 году, активно работает над поэтапным отказом от озоноразрушающих веществ и совершенствованием институциональной базы для реагирования на изменение климата.

Май Ким Лиен, заместитель директора Департамента по изменению климата Министерства природных ресурсов и окружающей среды, отметила активное участие Вьетнама в международных климатических соглашениях и введение специальных норм в Закон об охране окружающей среды до 2020 года.

Важнейшим шагом вперед стало издание 11 июня премьер-министром национального плана по управлению и постепенному отказу от озоноразрушающих веществ и контролируемых парниковых газов, добавила она.

Согласно недавнему решению, премьер-министр расширил список объектов, обязанных сообщать о своих выбросах парниковых газов, до 2 171, что на 259 больше, чем в 2022 году. На долю этих предприятий приходится около 30% от общего объема выбросов парниковых газов во Вьетнаме.

Эта инициатива соответствует руководящим принципам партии и государственной политике в области адаптации к климату, зеленого перехода и низкоуглеродного экономического развития. Она также поддерживает обязательства Вьетнама по выполнению Национальных целевых взносов (НЦВ) и достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году. Крайне важно, что он помогает Вьетнаму выполнить свои обязательства по Парижскому соглашению с амбициозной целью контролировать не менее 85 % основных источников выбросов, в зависимости от возможностей страны.

В решении также указаны обязанности городских и провинциальных народных комитетов и соответствующих министерств по проведению этой работы.

ИЖВ/ВИА

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