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НОВОСТИ

Вьетнам выполнил 86,7% рекомендаций третьего цикла УПО

Вьетнам к настоящему времени выполнил 86,7% рекомендаций третьего цикла Универсального периодического обзора (УПО), а 12,4% рекомендаций были частично выполнены, заявил заместитель министра иностранных дел До Хунг Вьет, председательствуя на консультативной конференции по проекту Национального отчета Вьетнама для 4-го цикла УПО Совета ООН по правам человека в Ханое 24 ноября. В своем вступительном слове До Хунг Вьет высоко оценил усилия и тесное сотрудничество министерств, секторов и соответствующих сторон в реализации рекомендаций УПО и подготовке проекта национального отчета.

По его словам, реализация рекомендаций УПО создала положительные сигналы во всех аспектах общественной жизни, а также в обеспечении социальной безопасности и законных прав людей.

Вьетнам выполнил девять рекомендаций Программы развития ООН (ПРООН) по устойчивому сокращению бедности, что вывело страну в число 25 стран, которые успешно реализовали многомерное сокращение бедности, сказал До Хунг Вьет.

Вьетнам также является одной из немногих стран, которые добровольно представят промежуточный отчет о выполнении рекомендаций третьего цикла УПО, добавил он.

Вьет призвал политические и общественные организации, неправительственные организации (НПО) и отечественных экспертов провести консультации по проекту отчета, заявив, что это не только способствует завершению проекта отчета, но и демонстрирует приверженность Вьетнама выполнению рекомендаций УПО, создавая прочная основа для того, чтобы страна продемонстрировала более высокие показатели в обеспечении и защите прав человека.

Рамла Халиди, исполняющий обязанности постоянного координатора ООН во Вьетнаме, заявил, что страна активно участвовала в рекомендациях УПО и выполнила свои обязательства по устойчивому развитию.

Она аплодировала Вьетнаму, как члену Совета ООН по правам человека, за его предложение и разработку резолюции, посвященной 75-летию Всеобщей декларации прав человека (ВДПЧ) и 30-летию Венской декларации и Программы действий (ВДПД).

Она подтвердила, что ООН очень гордится тем, что является долгосрочным партнером Вьетнама на протяжении последних 46 лет, и будет продолжать сотрудничать с Вьетнамом, другими странами и международными организациями для дальнейшей защиты прав на свободу и справедливость для каждого.

Заместитель постоянного представителя ПРООН во Вьетнаме Патрик Хаверман дал несколько предложений по построению структуры и содержания проекта, подчеркнув, что проект отчета нуждается в более детальной оценке и конкретных данных, а также в более четком анализе проблем Вьетнама в выполнении рекомендаций УПО и решениях этих трудностей.

Делегаты сосредоточились на обсуждении и выражении мнений по форме, структуре, соответствующей информации и данным, решениям и каждому конкретному содержанию проекта отчета.

Представители министерств иностранных дел, общественной безопасности, информации и коммуникаций и юстиции представили процесс реализации рекомендаций третьего цикла УПО по своей компетентности.

ИЖВ/ВИА

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