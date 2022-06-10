Вьетнам выполнил роль председателя Совета попечителей Фонда АСЕАН

Посол Нгуен Хай Банг, постоянный представитель Вьетнама в АСЕАН

Посол Нгуен Хай Банг, постоянный представитель Вьетнама в АСЕАН, принял участие в 48-м заседании Совета попечителей Фонда АСЕАН (AF BOT 48) в Джакарте 9 июня, на котором высоко оценили успешное председательство Вьетнама в фонде в 2021 году.

Встреча, первая в 2022 году, признала и высоко оценила деятельность фонда с ноября 2021 года по апрель 2022 года в условиях пандемии COVID-19, которая продолжает создавать много трудностей для его деятельности и программ.

В частности, Фонд АСЕАН успешно реализовал и организовал все программы и инициативы в четырех основных областях образования, искусства и культуры, коммуникации и построения сообщества.

Делегаты приветствовали усилия фонда по организации мероприятий по повышению осведомленности общественности об АСЕАН, укреплению связи и координации с Секретариатом АСЕАН и партнерами.

Они также обменялись мнениями по существующим вопросам, а также направлениям развития фонда во второй половине 2022 года, включая план найма его исполнительного директора на срок 2023-2026 гг.

В ближайшее время фонд сосредоточится на стратегических целях повышения осведомленности о блоке, повышении организационного потенциала и поиске дополнительных средств для удовлетворения приоритетов блока в области научных технологий, инноваций и развития молодых кадров.



