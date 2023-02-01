Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Вьетнам выиграл чемпионат Юго-Восточной Азии по фехтованию 2023 года

Вьетнамская сборная по фехтованию завоевала 8 золотых медалей из 12 возможных и заняла первое место на чемпионате Юго-Восточной Азии по фехтованию 2023 года, который прошел в Малайзии.
  Сборная Вьетнама по фехтованию приняла участие в чемпионате Юго-Восточной Азии по фехтованию 2023 года в Малайзии. Фото: thethaovietnamplus.vn  
Чемпионат Юго-Восточной Азии по фехтованию 2023 года считается важным турниром перед 32-ми Играми ЮВА, поэтому страны направляют самых сильных спортсменов с целью проверки их уровня. Вьетнам лидировал на турнире с 8 золотыми, 6 серебряными и 5 бронзовыми медалями; сборная Филиппин заняла 2-е место с 2 золотыми медалями; а сборная Малайзии по фехтованию – 3-е место с 1 золотой медалью.

В 2023 году сборная Вьетнама по фехтованию намерена завоевать не менее 3 золотых медалей на 32-х Играх Юго-Восточной Азии (SEA Games 32, которые состоятся в мае 2023 года в Камбодже), приблизившись к уровню ASIAD. В прошлом вьетнамские фехтовальщики участвовали в Олимпийских играх 2012 и 2016 годов, но, по словам тренера Фам Ань Туана, участие вьетнамских спортсменов в Олимпийских играх в Париже 2024 г. пока под большим вопросом.

Он заявил: «Олимпийские отборочные соревнования стартовали с октября 2022 года, но до сих пор вьетнамские фехтовальщики не приняли участие ни в одном турнире в системе, что нужно для участия в Олимпийских играх. Ву Тхань Ан не смог приехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио по той же причине. Только при участии в международных соревнованиях можно набрать нужные очки для выхода на олимпийскую площадку».

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top