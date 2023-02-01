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Вьетнам выиграл чемпионат Юго-Восточной Азии по фехтованию 2023 года
В 2023 году сборная Вьетнама по фехтованию намерена завоевать не менее 3 золотых медалей на 32-х Играх Юго-Восточной Азии (SEA Games 32, которые состоятся в мае 2023 года в Камбодже), приблизившись к уровню ASIAD. В прошлом вьетнамские фехтовальщики участвовали в Олимпийских играх 2012 и 2016 годов, но, по словам тренера Фам Ань Туана, участие вьетнамских спортсменов в Олимпийских играх в Париже 2024 г. пока под большим вопросом.
Он заявил: «Олимпийские отборочные соревнования стартовали с октября 2022 года, но до сих пор вьетнамские фехтовальщики не приняли участие ни в одном турнире в системе, что нужно для участия в Олимпийских играх. Ву Тхань Ан не смог приехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио по той же причине. Только при участии в международных соревнованиях можно набрать нужные очки для выхода на олимпийскую площадку».