НОВОСТИ
Вьетнам выиграл чемпионат Юго-Восточной Азии по тхэквондо
Филиппины заняли второе место с 47 медалями, в том числе 11 золотыми, 11 серебряными и 25 бронзовыми. Малайзия заняла третье место с 18 медалями, в том числе тремя золотыми, четырьмя серебряными и 11 бронзовыми.
Вьетнамские бойцы преуспели как в киоруги (спаррингах), так и в Пумсе (единоборствах).
Отличились Нгуен Тхи Тхуй Линь, Чан Нгок Доан Чанг, Нгуен Жа Ньы и Во Тхи Хонг Там, которые завоевали золото в женской категории до 17 лет, в то время как Ле Фу Ми и Во Мин Ман одержали победу в мужском дивизионе.
В Пумсе Нгуен Тхи Ле Ким и пара Чау Туйет Ван – Нгуен Тхиен Фунг присоединились к золотой лихорадке.
Турнир не только продемонстрировал боевые искусства высочайшего уровня, но и укрепил региональную дружбу, а Кханьхоа стал подходящей ареной для соревнований./