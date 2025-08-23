Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Вьетнам выиграл чемпионат Юго-Восточной Азии по тхэквондо

21 августа после трех дней захватывающих соревнований завершился 17-й чемпионат Юго-Восточной Азии по тхэквондо, абсолютным чемпионом которого стал Вьетнам. Хозяева турнира завоевали впечатляющие 125 медалей, в том числе 43 золотых, 36 серебряных и 46 бронзовых. Сборная Вьетнама-1 завоевала 32 золотые медали, в то время как сборная Вьетнама-2 завоевала 11 золотых, 19 серебряных и 23 бронзовых медали.

Филиппины заняли второе место с 47 медалями, в том числе 11 золотыми, 11 серебряными и 25 бронзовыми. Малайзия заняла третье место с 18 медалями, в том числе тремя золотыми, четырьмя серебряными и 11 бронзовыми.
Вьетнамские бойцы преуспели как в киоруги (спаррингах), так и в Пумсе (единоборствах).

Отличились Нгуен Тхи Тхуй Линь, Чан Нгок Доан Чанг, Нгуен Жа Ньы и Во Тхи Хонг Там, которые завоевали золото в женской категории до 17 лет, в то время как Ле Фу Ми и Во Мин Ман одержали победу в мужском дивизионе.
В Пумсе Нгуен Тхи Ле Ким и пара Чау Туйет Ван – Нгуен Тхиен Фунг присоединились к золотой лихорадке.

Турнир не только продемонстрировал боевые искусства высочайшего уровня, но и укрепил региональную дружбу, а Кханьхоа стал подходящей ареной для соревнований./

ВИА/ИЖВ

