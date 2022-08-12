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Вьетнам выиграл футбольный турнир до 19 лет

Вьетнамская футбольная команда выиграла Международный турнир U19 2022 года после победы над Малайзией со счетом 4:3 в южной провинции Биньзыонг 11 августа.
  Вьетнамская футбольная сборная выиграла Международный турнир U19 2022 года. Фото: ВИА  

Вьетнамская футбольная команда выиграла Международный турнир U19 2022 года после победы над Малайзией со счетом 4:3 в южной провинции Биньзыонг 11 августа.

Вьетнам хорошо начал игру: Ван Ту открыл счет головой на 11-й минуте матча.

Затем Вьетнам доминировал в матче и создал множество атак.

Официальные 90 минут завершились ничьей 1:1. Далее стороны соревновались в ударах, и Вьетнам, наконец, одержал победу.

Вьетнамские игроки получили вознаграждение в размере 10.000 долл. США, а Малайзия, занявшая второе место, получила вознаграждение в размере 6.000 долл. США. Заняв третье место, Таиланд уехал домой с 4.000 долл. США.


ВИА

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