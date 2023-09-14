НОВОСТИ
Вьетнам выиграл много премий World Travel Awards 2023
На национальном уровне Вьетнам удостоился чести получить награды «Ведущее направление Азии 2023» и «Ведущее природное направление Азии 2023». Национальная администрация туризма Вьетнама блестяще завоевала титул «Ведущее агентство по управлению туризмом в Азии 2023».
Это пятый раз, когда Вьетнам был признан «Ведущим направлением Азии», в том числе 3 раза подряд (2018, 2019, 2021, 2022, 2023 гг.) и второй раз подряд получил премию «Ведущее природное направление Азии 2023» (2022 и 2023 годы), что подтвердило бренд и особую привлекательность вьетнамского туризма. Национальная администрация туризма Вьетнама в четвертый раз была удостоена звания ведущего агентства по управлению туризмом в Азии после трехкратного достижения этой награды в 2017, 2021 и 2022 годах, что свидетельствует о выдающихся усилиях агентства в восстановлении и развития туристического сектора страны.
На местном уровне в этом году Хошимин стал победителем в номинациях «ведущее направление для деловых поездок в Азии 2023» и «Ведущее направление для проведения фестивалей и мероприятий в Азии 2023». Столица Ханой признана «Ведущим городским туристическим направлением Азии 2023 года» и «Ведущим городским направлением для коротких поездок в Азии 2023 года». Наряду с этим, Департамент туризма Ханоя впервые получил титул «Ведущее агентство по управлению городским туризмом в Азии 2023». Древний городок Хойан получил награду «Ведущее культурнее городское направление Азии 2023 года». «Зеленая жемчужина» Мокчау во второй раз получила награду «Ведущее местное природное направление Азии 2023».
Жемчужный остров Фукуок получил награду «Ведущее роскошное туристическое островное направление Азии 2023». Приграничная провинция Хажанг впервые завоевала титул «Ведущее развивающееся туристическое направление Азии 2023 года». Провинция Ханам впервые получила награду «Лучшее направление местного культурного туризма в Азии 2023».
Наряду с этим, многие известные вьетнамские бренды в сфере отелей, курортов, авиакомпаний, туристических агентств... также выиграли высшие азиатские категории наград WTA 2023.
Престижные награды World Travel Awards 2023 достаются туристической индустрии Вьетнама в контексте того, что вся отрасль стремится ускорять восстановление и эффективное и устойчивое развитие. Эти награды являются признанием вьетнамского туризма международными партнерами по всему миру, движущей силой для развития своего огромного туристического потенциала, улучшения качества продуктов и услуг, распространения привлекательности, привлечения международных туристов со всего мира.