Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Вьетнам выиграл много премий World Travel Awards 2023

Вьетнам был признан «Ведущим направлением Азии» в пятый раз и второй раз подряд стал «Ведущим природным направлением Азии». Кроме того, Национальная администрация туризма Вьетнама в четвертый раз была удостоена звания ведущего агентства по управлению туризмом в Азии.
  Национальная администрация туризма Вьетнама получила награду «Ведущее агентство по управлению туризмом в Азии 2023». Фото: Министерства культуры, спорта и туризма  
Вечером 6 сентября в Хошимине прошла 30-я церемония вручения премии World Travel Awards (WTA) для Азии и Океании в 2023 году с участием сотен континентальных туристических брендов, а также отечественных и международных информационных агентств. Вьетнамский туризм удостоен чести войти в 45 категорий наград Азии 2023 года.

На национальном уровне Вьетнам удостоился чести получить награды «Ведущее направление Азии 2023» и «Ведущее природное направление Азии 2023». Национальная администрация туризма Вьетнама блестяще завоевала титул «Ведущее агентство по управлению туризмом в Азии 2023».

Это пятый раз, когда Вьетнам был признан «Ведущим направлением Азии», в том числе 3 раза подряд (2018, 2019, 2021, 2022, 2023 гг.) и второй раз подряд получил премию «Ведущее природное направление Азии 2023» (2022 и 2023 годы), что подтвердило бренд и особую привлекательность вьетнамского туризма. Национальная администрация туризма Вьетнама в четвертый раз была удостоена звания ведущего агентства по управлению туризмом в Азии после трехкратного достижения этой награды в 2017, 2021 и 2022 годах, что свидетельствует о выдающихся усилиях агентства в восстановлении и развития туристического сектора страны.

На местном уровне в этом году Хошимин стал победителем в номинациях «ведущее направление для деловых поездок в Азии 2023» и «Ведущее направление для проведения фестивалей и мероприятий в Азии 2023». Столица Ханой признана «Ведущим городским туристическим направлением Азии 2023 года» и «Ведущим городским направлением для коротких поездок в Азии 2023 года». Наряду с этим, Департамент туризма Ханоя впервые получил титул «Ведущее агентство по управлению городским туризмом в Азии 2023». Древний городок Хойан получил награду «Ведущее культурнее городское направление Азии 2023 года». «Зеленая жемчужина» Мокчау во второй раз получила награду «Ведущее местное природное направление Азии 2023».

Жемчужный остров Фукуок получил награду «Ведущее роскошное туристическое островное направление Азии 2023». Приграничная провинция Хажанг впервые завоевала титул «Ведущее развивающееся туристическое направление Азии 2023 года». Провинция Ханам впервые получила награду «Лучшее направление местного культурного туризма в Азии 2023».

Наряду с этим, многие известные вьетнамские бренды в сфере отелей, курортов, авиакомпаний, туристических агентств... также выиграли высшие азиатские категории наград WTA 2023.

Престижные награды World Travel Awards 2023 достаются туристической индустрии Вьетнама в контексте того, что вся отрасль стремится ускорять восстановление и эффективное и устойчивое развитие. Эти награды являются признанием вьетнамского туризма международными партнерами по всему миру, движущей силой для развития своего огромного туристического потенциала, улучшения качества продуктов и услуг, распространения привлекательности, привлечения международных туристов со всего мира.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

На Кубе вышла книга о визите Фиделя Кастро во Вьетнам

На Кубе вышла книга о визите Фиделя Кастро во Вьетнам

Книга «Fidel Castro, Nuestra Sangre por Vietnam» (Фидель Кастро: Наша кровь за Вьетнам) была выпущена латиноамериканским информационным агентством Prensa Latina в Гаване 13 сентября, в ознаменование 50-й годовщины исторического визита лидера во Вьетнам.
ПОДРОБНЕЕ

Top