Вьетнам выиграл золото на чемпионате мира по аэробике

Вьетнам завоевал золотую медаль на 17-м чемпионате мира по аэробной гимнастике, который завершился 18 июня в Гимарайнше, Португалия.

Команда из пяти спортсменов, Нгуен Че Тханя, Ле Хоанг Фонга, Чан Нгок Тхуи Ви, Нгуен Вьет Аня и Выонг Хоай Аня, возглавила групповой зачет после квалификации, набрав 20,094 балла.

В финале с участием 8 команд они набрали 20,738 балла и заняли первое место.

Венгрия заняла второе место с результатом 20,572 балла, а Италия - третье место с результатом 20,077 балла.

Также в Гимарайнше Вьетнам завоевал две бронзовые медали в соревнованиях трио и смешанного парного разряда.

Даниэль Бали, Фанни Мазакс и Балаш Фаркаш из Венгрии в сумме набрали 20,277 балла в финале трио на Multiusos de Guimaraes Arena.

Несмотря на то, что они получили наименьшее количество баллов за сложность, венгры возглавили турнирную таблицу благодаря образцовым оценкам за артистизм и исполнение, где они набрали 9,250 и 8,250 баллов соответственно.

Болгары Антонио Папазов, Тихомир Баротев и Дарина Пашова завоевали серебряную медаль с 20,188 балла на доске. В то время как вьетнамцы Ви, Тхань и Фонг едва не заняли второе место, поскольку им пришлось довольствоваться бронзой с 20,183 балла. В финале смешанных пар Венгрия продолжала доминировать, а Фанни Мазакс и Даниэль Бали набрали 20,700 очков и возглавили турнирную таблицу.

Тамирес Сильва и Лукас Барбоза из Бразилии вместе набрали 20,600 и заняли второе место, а вьетнамцы Фонг и Ви набрали 20,550 и ушли с бронзой.

Вьетнам также отправил Таня для участия в соревнованиях в индивидуальном зачете среди мужчин, но он финишировал четвертым, уступив спортсменам из Республики Корея, Испании и Италии.

После трех дней соревнований Венгрия заняла лидирующую позицию в медальном зачете с тремя золотыми, двумя серебряными и одной бронзовой медалями. РК заняла второе место с тремя золотыми медалями. Украина заняла третье место с одним золотом и одним серебром.

Вьетнам был на четвертом месте с одним золотом и двумя бронзами.

Чемпионат мира стал первым международным соревнованием вьетнамских спортсменов после недавних 31-х Игр Юго-Восточной Азии.

На Играх в прошлом месяце сборная Вьетнама по аэробике завоевала три золотые медали в групповых, трио и смешанных парных разрядах.