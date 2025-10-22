НОВОСТИ
Вьетнам выдвинул три политические рекомендации на министерской конференции ЮНКТАД
Выступления на конференции подчеркнули, что мир сталкивается с многочисленными пересекающимися вызовами — от геополитической поляризации и разрывов в глобальных цепочках поставок до долгового кризиса и роста неравенства.
Участники единодушно отметили, что справедливая, прозрачная и инклюзивная торговля является ключевым двигателем роста, создания рабочих мест и сокращения разрыва в уровне развития между странами.
Вклад Вьетнама в общие усилия международного сообщества по продвижению инклюзивного, устойчивого и устойчивого к кризисам экономического перехода, с торговлей в качестве центрального драйвера, заместитель министра Нгуен Минь Ханг выразила через три политические рекомендации:
Усиление сотрудничества и проведение решительных реформ глобальных институтов торговли и финансов в направлении большей открытости, справедливости и инклюзивности, с учетом глубоких текущих изменений и отражением голоса развивающихся стран.
Повышение устойчивости развивающихся стран посредством финансовой и технологической поддержки, продвижения гендерного равенства и расширения участия малых и средних предприятий в глобальных цепочках создания стоимости.
Содействие двойному переходу с акцентом на зеленую и цифровую экономику, рассматривая торговлю и инвестиции как движущие силы сокращения выбросов, развития циклической экономики и инноваций, одновременно обеспечивая инклюзивные стандарты устойчивости, которые не должны становиться барьерами для развивающихся стран.
На рабочих встречах представители разных стран выразили восхищение стремительным развитием Вьетнама, который уверенно превратился в страну со средним уровнем дохода и демонстрирует одни из самых высоких темпов роста в Юго-Восточной Азии. Они высоко оценили вклад Вьетнама в общие усилия по решению глобальных вызовов, таких как изменение климата, зеленый переход и продвижение новых драйверов роста — технологий и инноваций; согласились активизировать диалог и сотрудничество в областях, представляющих взаимный интерес, включая инновации, зеленое финансирование, интеллектуальную собственность, обмен опытом по созданию и развитию международных финансовых центров во Вьетнаме.
Заместитель министра Нгуен Минь Ханг подтвердила приверженность укреплению двусторонних отношений с партнерами, призвала к дальнейшему обмену опытом и направлению экспертов для оказания Вьетнаму поддержки в цифровой трансформации, применении научно-технических достижений, повышении способности реагирования на стихийные бедствия и адаптации к изменению климата.
Заместитель министра предложила Швейцарии продолжить сопровождать и поддерживать Вьетнам на новом этапе развития, сосредоточив внимание на таких сферах, как образование, инновации, наука и технологии, создание международных финансовых центров в Хошимине и Дананге — направлениях, в которых Швейцария обладает ведущими мировыми компетенциями.
Во время встречи с министром торговли, промышленности и поощрения инвестиций Омана заместитель министра Нгуен Минь Ханг подчеркнула, что Вьетнам активно реализует договоренности, достигнутые в ходе политических консультаций между двумя странами в сентябре 2025 года в Омане; призвала Оман увеличить инвестиции во Вьетнам, поддержать запуск переговоров о соглашении о свободной торговле (ССТ) между Вьетнамом и странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), а также содействовать скорейшей организации Совместного комитета по двусторонним экономическим вопросам.
Делегация под руководством заместителя министра Нгуен Минь Ханг проводит рабочую встречу с делегацией Омана. (Фото: ВИА)
На встрече с министром промышленности, торговли и занятости Бутана стороны обсудили конкретные меры по реализации важных результатов визита короля и королевы Бутана во Вьетнам в августе 2025 года; стороны договорились активизировать торговый обмен, сотрудничество в области туризма, культурные и гуманитарные обмены в ближайшее время.
В ходе переговоров с заместителем министра иностранных дел Нидерландов заместитель министра Нгуен Минь Ханг предложила обеим сторонам продолжить углубление двусторонних отношений, делая их все более содержательными и эффективными, направленными на новые высоты; призвала Нидерланды как можно скорее ратифицировать Соглашение об инвестиционной защите между Вьетнамом и Европейским союзом (EVIPA) и выступить с поддержкой, чтобы Европейский союз (ЕС) снял «желтую карточку» ННН в отношении Вьетнама за незаконный, несообщаемый и нерегулируемый промысел.
В ходе обмена с представителями Всемирного экономического форума (ВЭФ) заместитель министра Нгуен Минь Ханг приветствовала и высоко оценила сотрудничество и координацию ВЭФ в процессе подготовки проведения Осеннего экономического форума ВЭФ, который состоится в ноябре в Хошимине; призвала ВЭФ продолжить сотрудничество и поддержку Вьетнама в продвижении экономики, основанной на науке, технологиях и инновациях, развитии частного сектора, умного производства и привлечении высококачественных инвестиционных потоков./