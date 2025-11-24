Вьетнам выдвигает предложения по усилению межрегионального сотрудничества на IPMF-4

В их число входят продвижение зелёного финансирования и международных преференциальных механизмов; усиление технического сотрудничества и обмена опытом; повышение устойчивости к изменениям климата и природным катастрофам; активизация исследований и мониторинга морских ресурсов; а также поддержка Вьетнама в развитии устойчивого рыболовства.

Обращаясь к участникам встречи - 64 министрам иностранных дел и главам делегаций из стран, членов ЕС и государств Индо-Тихоокеанского региона, заместитель министра также сообщила информацию о разрушительных штормах и наводнениях во Вьетнаме, получив искренние слова сочувствия и поддержку со стороны участников.

Во время сессии, посвящённой устойчивому развитию, Ле Тхи Тху Ханг подчеркнула возрастающую остроту нетрадиционных угроз безопасности, таких как стихийные бедствия и изменение климата. Она отметила, что «зелёный переход» является необратимой стратегической тенденцией для всех государств, подчеркнув, что ни одна страна не может в одиночку справиться с глобальными вызовами и что международное сотрудничество остаётся необходимым условием.

На полях форума вице-президент Европейской комиссии и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, а также министры иностранных дел стран ЕС провели круглый стол с партнёрами по АСЕАН для рассмотрения реализации Стратегического партнёрства АСЕАН – ЕС и обсуждения дальнейших направлений сотрудничества накануне 50-летия отношений ЕС – АСЕАН (1977–2027 гг.).

Ле Тхи Тху Ханг подчеркнула, что укрепление стратегической устойчивости имеет решающее значение как для АСЕАН, так и для ЕС с целью обеспечения стабильности, поддержания экономического роста и снижения воздействия внешних шоков. Она призвала активизировать координацию между отраслевыми механизмами в сфере энергетики, цифровой экономики, охраны окружающей среды и реагирования на стихийные бедствия; углублять сотрудничество между деловыми кругами; расширять инновационное взаимодействие; а также укреплять связи в производственно-сбытовых цепочках.

Вьетнам также призвал ЕС продолжать оказывать поддержку АСЕАН в ключевых областях, включая возобновляемую энергетику, кибербезопасность, морскую безопасность и борьбу с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом.

Во время пребывания в Брюсселе заместитель министра провела двусторонние переговоры с Белен Мартинес Карбонель, генеральным секретарём Европейской службы внешних связей; Вероникой Мусиловой, советником по внешней политике Президента Европейского совета; Горданом Грличем Радманом, министром иностранных дел Хорватии; Аной Изабель Шавьер, государственным секретарём по иностранным делам и сотрудничеству Португалии; и Видмантасом Вербицкасом, заместителем министра иностранных дел Литвы. Она также провела встречи с руководителями делегаций из Европы, АСЕАН и Индо-Тихоокеанского региона.

На этих встречах Ле Тхи Тху Ханг подтвердила, что Вьетнам придаёт большое значение укреплению всестороннего сотрудничества с ЕС и его государствами-членами в год 35-летия установления дипломатических отношений между сторонами. Она призвала к тесной координации усилий для вывода отношений Вьетнам – ЕС на новый уровень, подготовки визитов на высоком уровне, расширения сотрудничества в традиционных сферах, таких как торговля, инвестиция, туризм и гуманитарные обмены, и углубления взаимодействия в новых областях, включая науку и технологии, «голубую» экономику, энергетический переход и устойчивое развитие. Ле Тхи Тху Ханг также отметила важность таких программ, как Erasmus, Horizon Europe и Партнёрство по справедливому энергетическому переходу (JETP).

Она также призвала ЕС завершить ратификацию Соглашения о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом (EVIPA) и учитывать прогресс Вьетнама в борьбе с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом (ННН- промыслом).

Лидеры и представители ЕС высоко оценили активную роль Вьетнама на IPMF-4 и приветствовали предложения вьетнамского дипломата. Они подчеркнули, что сейчас подходящий момент для вывода отношений Вьетнам – ЕС на новый уровень и развития сотрудничества в областях цифровой трансформации, «зелёного» перехода, науки и технологий, а также торговли и инвестиций. ЕС заявил, что рассмотрит предложения Вьетнама относительно EVIPA и ННН- промысел в позитивном духе, и выразил поддержку более активному участию страны в многосторонних механизмах, включая ООН и Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).