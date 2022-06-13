Вьетнам выбыл из Кубка Азии до 23 лет после поражения от Саудовской Аравии

Вьетнам выбыл из Кубка Азии U23 после поражения от Саудовской Аравии (Фото: ВИА)

Путь Вьетнама к славе Кубка Азии до 23 лет завершился 12 июня на стадии четвертьфинала после поражения от Саудовской Аравии со счетом 0:2.

Команда Гонг О Гюна удивила многих тем, что у нее было больше шансов, чем у их соперника, в первую очередь благодаря удару Ле Минь Биня с дальней дистанции, который попал в перекладину ворот.

Незадолго до перерыва отвлеченная вьетнамская защита уступила первый гол Мотебу Аль-Харби, а Фирас Аль-Бурайкан удвоил преимущество «Зеленых соколов» на 65-й минуте. Позже вьетнамская команда сократилась до 10 человек после того, как вратарю Куан Ван Чуану была показана красная карточка.

Тренер Гонг снова сильно поменял состав, заменив всех 5 полузащитников, начавших матч против Малайзии. В стартовом составе 6 игроков моложе 21 года, и они могут участвовать в следующем розыгрыше кубка.

Игроки с золотой звездой, как и в большинстве их предыдущих матчей на этом турнире, в первые минуты матча предприняли несколько высокопрессинговых игр в поисках раннего открытия счета.

Первый шанс появился у Биня на второй минуте, когда пас Хуата Ван Ханга с левого фланга встретил его на дальней штанге. Удар головой полузащитника был отбит, и вратарь Наваф Аль-Акиди легко поймал его.

На 25-й минуте отличный пас Ву Тиен Лонга Хангу, который отскочил от мяча, и Нхам Мань Зунг ударил из-за пределов штрафной зоны, но не попал.

Ханг сыграл важную роль в игре вьетнамцев, так как полузащитник использовал все их хорошие моменты в первом тайме. Его усилие на 35-й минуте создало для Биня пространство для удара с дистанции, но Аль-Акиди смог его отбить и перекинул мяч через перекладину, к явному огорчению Биня.

Всего 6 минут спустя отвлечение внимания, вызванное травмой Аль-Бурайкана в штрафной зоне Вьетнама, позволило защитнику Аль-Харби пробить вьетнамскую защиту и совершить удар по дальней штанге, открыв первый гол Саудовской Аравии. Несмотря на меньшее количество ударов по воротам, «белые» забили единственный гол в первом тайме, нанеся Вьетнаму ментальный удар в перерыве.

Вьетнаму пришлось пойти в тотальную атаку во втором тайме, пытаясь сравнять счет, но Саудовская Аравия сохраняла хладнокровие и терпеливо ждала своего шанса. На 65-й минуте Аль-Харби снова сделал пасс на Аль-Бурайкана в штрафной зоне, который и сделал счет 2:0.

Люди в красном не смогли пробить по воротам Аль-Акиди во втором тайме, так как методичные саудовцы удерживали мяч и не позволяли Вьетнаму играть, несмотря на то, что тренер Гонг привлек больше нападающих.

На 78-й минуте вратарь Куан Ван Чуан, который был героем Вьетнама на протяжении всего турнира, вышел из своей штрафной зоны, чтобы выбить мяч, но при этом толкнул Аль-Бурайкана. Японский арбитр сразу показал красную карточку, и, хотя VAR вмешалась, потому что Чуан, казалось, первым добрался до мяча, решение не было отменено.

Поскольку Вьетнам израсходовал все свои замены, нападающий Нхам Ман Зунг был вынужден играть в качестве вратаря в последние 10 минут.

Зунг на удивление защитил ворота в оставшейся части игры, и матч закончился со счетом 2:0 в пользу Саудовской Аравии.

С таким результатом Вьетнам выбыл из Кубка Азии AFC U23 на стадии четвертьфинала, что по-прежнему является вторым лучшим результатом на турнире. Саудовская Аравия сыграет с Австралией 15 июня в полуфинале.

Вьетнамские футболисты до 23 лет и тренер Гонг вернутся в строй в 2023 году на 32-х Играх Юго-Восточной Азии в Камбодже, поскольку Азиатские игры 2022 года в Ханчжоу, Китай, были перенесены на неизвестную дату.

Хотя они не могут сравниться с чудесным успехом своей старшей команды в 2018 году, выступление Вьетнама на этом турнире продемонстрировало большой прогресс и современный стиль игры, который необходим вьетнамскому футболу для дальнейшего прогресса на континенте.



