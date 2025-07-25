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Вьетнам входит в число 10 лучших стран на Международной олимпиаде по физике 2025 года
Четверо серебряных призеров - учащиеся 12-го класса, в том числе двое из средней школы для одаренных учеников при Научном университете Вьетнамского национального университета в Ханое, один из средней школы для одаренных учеников Бакнинь в провинции Бакнинь и еще один из средней школы для одаренных учеников Куокхок-Хюэ. в городе Хюэ.
55-й IPhO проходил во Франции с 17 по 25 июля, в нем приняли участие 406 участников из 94 стран и территорий. Конкурс включал в себя сложные теоретические и экспериментальные экзамены, сочетающие современную физику с практическими приложениями и отдающие дань научному наследию Франции.
Вьетнам продолжает демонстрировать высокие результаты на международных академических олимпиадах.