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НОВОСТИ

Вьетнам входит в число 10 лучших стран на Международной олимпиаде по физике 2025 года

Все пять членов национальной сборной Вьетнама завоевали медали на Международной олимпиаде по физике 2025 года (IPhO), в том числе одну золотую и четыре серебряные медали, что позволило стране войти в десятку лучших спортсменов, сообщило Министерство образования и профессиональной подготовки 24 июля.
  Вьетнамская команда на Международной олимпиаде по физике 2025 года (Фото: Министерство образования и обучения)  
Золотую медаль завоевал Нгуен Тхе Куан, ученик 12-го класса средней школы для одаренных учеников Фан Бой Чау в провинции Нгеан.

Четверо серебряных призеров - учащиеся 12-го класса, в том числе двое из средней школы для одаренных учеников при Научном университете Вьетнамского национального университета в Ханое, один из средней школы для одаренных учеников Бакнинь в провинции Бакнинь и еще один из средней школы для одаренных учеников Куокхок-Хюэ. в городе Хюэ.

55-й IPhO проходил во Франции с 17 по 25 июля, в нем приняли участие 406 участников из 94 стран и территорий. Конкурс включал в себя сложные теоретические и экспериментальные экзамены, сочетающие современную физику с практическими приложениями и отдающие дань научному наследию Франции.

Вьетнам продолжает демонстрировать высокие результаты на международных академических олимпиадах.

ВИА/ИЖВ

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