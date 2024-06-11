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Вьетнам входит в число шести стран АСЕАН с хорошим экономическим ростом
В докладе ASEAN Frontiers: The New Trailblazers исследователи Maybank отмечают, что восстановление роста ВВП будет обусловлено производством и экспортом, особенно электроники, которые поддерживают скромное восстановление роста в первой половине года.
Maybank также отметил, что искусственный интеллект (ИИ), бум центров обработки данных и расширение мирового спроса на электронику улучшают перспективы торговли и прямых иностранных инвестиций (ПИИ).
Несмотря на повышенные процентные ставки, укрепление экономической активности привело к ускорению роста кредитования в странах АСЕАН, отметили в Maybank.
Отмена виз в Малайзии, Таиланде и Сингапуре и увеличение числа авиарейсов способствуют росту числа китайских туристов в АСЕАН.
Комментируя уровень инфляции в странах АСЕАН, Maybank отметил, что он резко снизился по сравнению с максимальными показателями 2023 года, поскольку в результате российско-украинского кризиса нарушилась цепочка поставок.
Однако центральные банки стран АСЕАН ограничены в снижении ставок, поскольку устойчивая экономика США и «более высокие процентные ставки» в США усилили давление на валюты развивающихся рынков.
По данным Maybank, ожидается, что Федеральная резервная система США снизит ставку по фондовым средствам всего на 50 базисных пунктов в 2024 году, начиная с сентября.
Maybank также отметил, что АСЕАН стала одним из предпочтительных направлений, поскольку транснациональные компании (ТНК) диверсифицируют свои производственные цепочки поставок в сторону от Китая.
Количество одобрений и заявок на ПИИ в ряде стран АСЕАН, включая Малайзию, Таиланд, Вьетнам и Индонезию, резко возросло.
В то же время в первом квартале этого года в Малайзии, Вьетнаме, Таиланде и Индонезии увеличился объем частных инвестиций, что свидетельствует о том, что недавний всплеск обещаний о привлечении ПИИ материализуется.
Страны АСЕАН получают инвестиции не только от США и их союзников, но и от Китая, поскольку после возобновления работы Вьетнама, Таиланда и Малайзии объем ПИИ этой страны значительно увеличился.
Малайзия, похоже, привлекает наибольшие инвестиции в центры обработки данных, поскольку ИИ стимулирует инвестиционный бум в этом секторе по всей АСЕАН. Она привлекла инвестиции от Google, Nvidia, GDS и Equinix, в то время как Таиланд получил инвестиции от Amazon, Microsoft и Google.
В то же время Индонезия привлекла Amazon, Alibaba и Edgnex, среди прочих, а зарождающийся рынок Вьетнама получил обязательства от таких компаний, как Keppel, Alibaba и Gaw Capital.