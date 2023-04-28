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Вьетнам входит в число четырех стран, достигших гендерного паритета в цифровых навыках
Что касается гендерного равенства, анализ использования интернета среди молодежи был достигнут только в восьми из 54 проанализированных стран и территорий. Однако около 90% девочек-подростков и молодых женщин в странах с низким уровнем дохода не пользуются интернетом, в то время как их сверстники-мужчины в два раза чаще выходят в интернет.
"Устранение цифрового разрыва между девочками и мальчиками - это не просто доступ к интернету и технологиям. Речь идет о расширении возможностей девочек стать новаторами, творцами и лидерами", - сказал директор ЮНИСЕФ по вопросам образования Роберт Дженкинс.
"Если мы хотим решить проблему гендерного неравенства на рынке труда, особенно в областях науки, технологии, инженерии и математики (STEM), мы должны начать прямо сейчас, помогая молодым людям, особенно девочкам, приобрести цифровые навыки".
Отчет под названием " Устранение цифрового разрыва: Вызовы и срочный призыв к действиям для справедливого развития цифровых навыков" подробно рассматривает гендерный цифровой разрыв среди молодежи в возрасте 15-24 лет, анализируя имеющиеся данные об использовании интернета, владении мобильными телефонами и цифровых навыках в большинстве стран с низким, ниже среднего и некоторых странах со средним уровнем дохода.
Хотя для лучшего мониторинга, понимания и работы по обеспечению цифровой интеграции необходимо больше данных с разбивкой по полу, отчет показывает, что девочки остаются позади во все более цифровом и подключенном мире.
Хотя расширение доступа к интернету имеет большое значение, его недостаточно для обучения цифровым навыкам. Например, в большинстве проанализированных стран доля молодежи, имеющей доступ к интернету дома, намного выше, чем доля молодежи, обладающей цифровыми навыками.
Однако достижение гендерного паритета не обязательно означает, что эти навыки распространены среди всего населения. Например, во Вьетнаме, в то время как 83% детей в возрасте 7-14 лет овладели базовыми навыками чтения, только около 36% детей в возрасте 15-24 лет овладели базовыми цифровыми навыками. Таким образом, хотя паритет достигнут, предстоит пройти еще долгий путь, прежде чем вся молодежь приобретет необходимые навыки для трудоустройства и получения более высоких заработков.
В отчете также утверждается, что даже когда девочки имеют равный доступ к получению базовых навыков чтения и математики - и показывают результаты наравне или лучше, чем их сверстники мужского пола - это не всегда переходит в цифровые навыки. Чтобы преодолеть барьеры, сдерживающие девочек, им необходимы раннее знакомство и доступ к технологиям, обучение цифровым и жизненным навыкам, а также усилия, направленные на борьбу с вредными гендерными стереотипами, особенно в семьях, и насилием в интернете. Кроме того, только применение гендерно-трансформирующих подходов к обучению позволяет преодолеть барьеры на пути продвижения девочек в области STEM, обеспечивая равный доступ для всех учащихся.
ЮНИСЕФ призывает правительства и партнеров устранить гендерный разрыв и обеспечить девочкам возможности для достижения успеха в цифровом мире. Некоторые из рекомендаций включают обучение цифровым навыкам в равной степени девочек и мальчиков в школе и вне ее; защиту безопасности девочек в интернете с помощью виртуальных безопасных пространств, политики и законов, а также образования; и содействие доступу девочек к обучению сверстников, наставничеству, стажировкам и трудоустройству в цифровом мире.