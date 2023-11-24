НОВОСТИ
Вьетнам входит в число самых популярных направлений среди корейских туристов
В первую пятерку стран по количеству пассажиров, воспользовавшихся рейсами в период с января по сентябрь, входят Япония (4.859.770 человек), Вьетнам (2.567.968), Таиланд (1.089.888), Филиппины (1.086.291) и США (800.399).
Число корейских туристов, посетивших Вьетнам за рассматриваемый период, резко выросло на 389,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Центральный прибрежный город Дананг стал наиболее привлекательным местом для корейских туристов.
Страной, в которой отмечается наибольшее снижение числа корейских туристов по сравнению с периодом, предшествовавшим пандемии COVID-19, является Китай. До кризиса Китай входил в число стран, наиболее предпочитаемых корейскими путешественниками, но в этом году страна выбыла из первой пятерки. В 2019 году число прибытий туристов в Китай и из Китая превысило 3,4 млн человек, но на сегодняшний день восстановление незначительно.