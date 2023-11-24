Báo Ảnh Việt Nam

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Вьетнам входит в число самых популярных направлений среди корейских туристов

Согласно статистике, предоставленной иммиграционным агентством Министерства юстиции РК, Вьетнам занял второе место среди самых любимых направлений для путешественников из Республики Корея (РК). Соответственно, число корейцев, выезжающих за рубеж, резко возросло за первые девять месяцев 2023 года, причем число путешествующих воздушным транспортом увеличилось на 382,7% по сравнению с предыдущим годом и составило более 16,22 млн. человек.

В первую пятерку стран по количеству пассажиров, воспользовавшихся рейсами в период с января по сентябрь, входят Япония (4.859.770 человек), Вьетнам (2.567.968), Таиланд (1.089.888), Филиппины (1.086.291) и США (800.399).

Число корейских туристов, посетивших Вьетнам за рассматриваемый период, резко выросло на 389,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Центральный прибрежный город Дананг стал наиболее привлекательным местом для корейских туристов.

Страной, в которой отмечается наибольшее снижение числа корейских туристов по сравнению с периодом, предшествовавшим пандемии COVID-19, является Китай. До кризиса Китай входил в число стран, наиболее предпочитаемых корейскими путешественниками, но в этом году страна выбыла из первой пятерки. В 2019 году число прибытий туристов в Китай и из Китая превысило 3,4 млн человек, но на сегодняшний день восстановление незначительно.

ВИА/ИЖВ

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