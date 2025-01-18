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Вьетнам входит в число лучших направлений на Лунный Новый год для гостей из РК
Ожидается, что более продолжительные праздничные дни приведут к росту числа выездных путешественников из РК на 73,15 %, а продолжительность пребывания за границей составит в среднем 8,1 дня. Поездки в РК также вырастут: количество иностранных туристов увеличится на 18,16 %, а средний срок пребывания составит 7,6 дня.
Согласно газете Chosun Daily, в числе самых популярных направлений для корейских туристов - Токио, Осака и Фукуока в Японии, за ними следуют Бангкок (Таиланд), Шанхай и Гонконг (Китай). Нячанг, Хошимин и Дананг во Вьетнаме делят третье место с Саппоро в Японии.
Внутри страны ожидается, что наибольшее число туристов посетит Сеул, Пусан, Инчхон и Согвипо на острове Чеджу.
Правительство РК надеется, что продление праздничных дней увеличит внутренние расходы на фоне опасений по поводу спада потребления и туризма из-за последствий военного положения и авиационной катастрофы Jeju Air.