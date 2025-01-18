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НОВОСТИ

Вьетнам входит в число лучших направлений на Лунный Новый год для гостей из РК

Три вьетнамских города, а именно Нячанг, Хошимин и Дананг, являются одними из главных туристических направлений для отдыхающих из Республики Корея (РК) в период празднования Нового года по лунному календарю 2025 года, наряду с популярными местами в Японии, Таиланде и Китае. Корейцы будут отдыхать шесть дней с 25 по 30 января 2025 года, и многие планируют продлить отдых до 2 февраля, чтобы насладиться девятидневным отдыхом. Это значительно больше по сравнению с четырёхдневным отдыхом на Лунный Новый год в 2024 году.

Ожидается, что более продолжительные праздничные дни приведут к росту числа выездных путешественников из РК на 73,15 %, а продолжительность пребывания за границей составит в среднем 8,1 дня. Поездки в РК также вырастут: количество иностранных туристов увеличится на 18,16 %, а средний срок пребывания составит 7,6 дня.

Согласно газете Chosun Daily, в числе самых популярных направлений для корейских туристов - Токио, Осака и Фукуока в Японии, за ними следуют Бангкок (Таиланд), Шанхай и Гонконг (Китай). Нячанг, Хошимин и Дананг во Вьетнаме делят третье место с Саппоро в Японии.

Внутри страны ожидается, что наибольшее число туристов посетит Сеул, Пусан, Инчхон и Согвипо на острове Чеджу.

Правительство РК надеется, что продление праздничных дней увеличит внутренние расходы на фоне опасений по поводу спада потребления и туризма из-за последствий военного положения и авиационной катастрофы Jeju Air.

ИЖВ/ВИА

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