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Вьетнам входит в число ведущих стран по продовольственной самодостаточности

На фоне растущих опасений по поводу возможных перебоев в глобальной торговле, новое исследование, опубликованное в журнале Nature Food, показывает, что Вьетнам является одной из немногих стран с высоким уровнем продовольственной самодостаточности и способен эффективно противостоять потенциальному внезапному прекращению мирового импорта и экспорта продуктов питания. Исследование было проведено группой учёных из Гёттингенского университета (Германия) и Эдинбургского университета (Шотландия) на основе данных Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Исследователи проанализировали уровень продовольственного самообеспечения 186 стран и территорий по 7 основным категориям продуктов питания: зерновые культуры, овощи, фрукты, крахмалосодержащие продукты, молочные продукты, мясо и рыба.

Согласно результатам исследования, только одна страна — Гайана (Южная Америка) с населением около 800 000 человек — способна полностью обеспечить население всеми семью основными группами продуктов без необходимости импорта. Сразу после неё следуют Китай и Вьетнам — две страны, которые могут самостоятельно обеспечивать 6 из 7 ключевых категорий продовольствия.

Высокий уровень продовольственной самодостаточности Вьетнама объясняется его традиционно сильным аграрным сектором, демонстрирующим стабильное производство в ключевых отраслях, таких как рис, овощи и фрукты, рыба и морепродукты, мясо и крахмалосодержащие продукты. В условиях, когда множество стран мира в значительной степени зависит от импорта продовольствия, поддержание высокого уровня внутреннего производства даёт Вьетнаму важное преимущество в обеспечении продовольственной безопасности в чрезвычайных ситуациях.

Особо отмечается, что большинство стран мира обладают довольно ограниченной продовольственной самодостаточностью. Из 186 проанализированных государств и территорий, 154 способны обеспечивать себя лишь 2–5 категориями продуктов питания. Более того, немало стран не могут самостоятельно обеспечить ни одну из ключевых продовольственных групп. К числу территорий с крайне низким уровнем самообеспечения относятся Афганистан, Объединённые Арабские Эмираты, Ирак, Макао (Китай), Катар и Йемен, где доля импортируемых продуктов превышает 50%.

Йонас Штель, аспирант Гёттингенского университета и ведущий автор исследования, отметил:

«Сильная зависимость от импорта продуктов питания от ограниченного числа торговых партнёров может сделать многие страны уязвимыми перед глобальными потрясениями. В связи с этим ключевым фактором для защиты общественного здоровья и обеспечения национальной продовольственной безопасности является формирование гибких цепочек поставок и укрепление потенциала самообеспечения».

Исследование подчёркивает, что в условиях климатических изменений и нарастающей геополитической нестабильности обеспечение продовольственной самодостаточности становится стратегически важным для каждой страны.

Вьетнам в настоящее время является одной из ведущих стран-экспортёров продовольствия в мире, при этом продолжает поддерживать разнообразное и устойчивое сельскохозяйственное производство, ориентированное на внутренние потребности. Это рассматривается как важная основа, обеспечивающая Вьетнаму устойчивость перед лицом непредсказуемых колебаний глобальной торговли в будущем.

ВИА/ИЖВ

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