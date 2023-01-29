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Вьетнам входит в десятку крупнейших получателей денежных переводов от своих зарубежных граждан в мире
Согласно статистике ВБ и KNOMAD, общий объем денежных переводов во Вьетнам увеличился почти на 5% в 2022 году и может увеличиться на 3,6-4,5% в последующие годы после роста на 5% в 2021 году.
В прошлом году стоимость выросла примерно на 1 миллиард долларов США до примерно 19 миллиардов долларов США, что сделало страну одним из трех крупнейших получателей в Азиатско-Тихоокеанском регионе и одним из 10 крупнейших в мире по объему денежных переводов.
Банки признали, что растущий приток денежных переводов поможет им не только получить больше прибыли от услуг, но и увеличить валютные резервы, поддерживая валютную политику Вьетнама по привлечению иностранной валюты.
Среди источников денежных переводов лидируют США, где проживает наибольшее количество вьетнамских иммигрантов, за ними следуют Великобритания, Австралия и Канада. А среди источников денежных переводов от вьетнамских рабочих стоит отметить Японию, Республику Корея и Тайвань (Китай), где размещают наибольшее количество рабочих из Вьетнама.