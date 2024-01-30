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Вьетнам входит в десятку крупнейших получателей денежных переводов из-за рубежа в 2023 году
Эта сумма, как подчеркнул заместитель директора муниципального отделения Государственного банка Вьетнама Нгуен Дык Лен, не только превысила прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в город в 2,7 раза, но и составила почти 14 % его валового регионального внутреннего продукта. Этот беспрецедентный успех объясняется ростом числа иностранных рабочих.
За последние пять лет Хошимин продемонстрировал свое превосходство в привлечении денежных переводов из-за рубежа: в 2018 году на него пришлось 44,1 % от общего объема денежных переводов по стране, а в 2022 году этот показатель неуклонно рос и достиг впечатляющих 55,03 %, сказал Нгуен Дык Лен.
Заместитель председателя городского Народного комитета Во Ван Хоан подчеркнул значение этого положительного роста, отметив его потенциал для укрепления обменных курсов, стабилизации валютного рынка и общего экономического развития города.
Согласно отчету Государственного комитета по делам вьетнамцев, проживающих зарубежом, за последние три десятилетия Вьетнам получил более 190 миллиардов долларов США в виде денежных переводов, что почти соответствует общему объему прямых иностранных инвестиций, вложенных за тот же период.
Среди стран, способствовавших этому притоку, лидируют США, за ними следуют Великобритания, Австралия и Канада. В то же время Япония, Республика Корея и Тайвань (Китай) сыграли ключевую роль в качестве основных рынков труда.
По словам Нгуен Дык Леня, правительство Вьетнама приняло множество мер, чтобы поощрить вьетнамцев, проживающих зарубежом, вести бизнес на родине и отправлять деньги своим семьям.
Пересмотренный Закон о бизнесе в сфере недвижимости, который вступит в силу 1 января 2025 года, также расширяет возможности для вьетнамцев, проживающих зарубежом, инвестировать и торговать недвижимостью наравне с их внутренними партнерами, тем самым еще больше подпитывая положительную динамику роста денежных переводов, добавил он.