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Вьетнам входит в десятку крупнейших получателей денежных переводов из-за рубежа в 2023 году

Несмотря на сложную ситуацию в мировой экономике, Вьетнам продолжает оставаться одним из 10 крупнейших получателей денежных переводов из-за рубежа во всем мире, объем которых в прошлом году составил 14 миллиардов долларов США, согласно данным краткого обзора Всемирного банка «Миграция и развитие» и Глобального партнерства в области знаний по миграции и развитию (KNOMAD). Побив все рекорды, Хошимин смог похвастаться впечатляющим годовым ростом денежных переводов на 43,3%, достигнув впечатляющей суммы в 9,46 миллиарда долларов США, что также стало рекордом за 10 лет.

Эта сумма, как подчеркнул заместитель директора муниципального отделения Государственного банка Вьетнама Нгуен Дык Лен, не только превысила прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в город в 2,7 раза, но и составила почти 14 % его валового регионального внутреннего продукта. Этот беспрецедентный успех объясняется ростом числа иностранных рабочих.

За последние пять лет Хошимин продемонстрировал свое превосходство в привлечении денежных переводов из-за рубежа: в 2018 году на него пришлось 44,1 % от общего объема денежных переводов по стране, а в 2022 году этот показатель неуклонно рос и достиг впечатляющих 55,03 %, сказал Нгуен Дык Лен.

Заместитель председателя городского Народного комитета Во Ван Хоан подчеркнул значение этого положительного роста, отметив его потенциал для укрепления обменных курсов, стабилизации валютного рынка и общего экономического развития города.

Согласно отчету Государственного комитета по делам вьетнамцев, проживающих зарубежом, за последние три десятилетия Вьетнам получил более 190 миллиардов долларов США в виде денежных переводов, что почти соответствует общему объему прямых иностранных инвестиций, вложенных за тот же период.

Среди стран, способствовавших этому притоку, лидируют США, за ними следуют Великобритания, Австралия и Канада. В то же время Япония, Республика Корея и Тайвань (Китай) сыграли ключевую роль в качестве основных рынков труда.

По словам Нгуен Дык Леня, правительство Вьетнама приняло множество мер, чтобы поощрить вьетнамцев, проживающих зарубежом, вести бизнес на родине и отправлять деньги своим семьям.

Пересмотренный Закон о бизнесе в сфере недвижимости, который вступит в силу 1 января 2025 года, также расширяет возможности для вьетнамцев, проживающих зарубежом, инвестировать и торговать недвижимостью наравне с их внутренними партнерами, тем самым еще больше подпитывая положительную динамику роста денежных переводов, добавил он.

ВИА/ИЖВ

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