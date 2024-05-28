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Вьетнам входит в группу стран с лучшим ростом числа международных прибытий в АТР
За первые месяца 2024 года более 285 млн человек в мире отправились в путешествия за границу, что на 20% больше, чем за тот же период 2023 года. Число международных прибытий достигло 97% от допандемического уровня.
На Ближнем Востоке наблюдался самый сильный рост: в первом квартале 2024 года число международных прибытий превысило допандемический уровень на 36%, что на 4% выше, чем за тот же период в 2023 году.
Европа впервые за квартал превысила допандемический уровень (на 1% по сравнению с первым кварталом 2019 года). За первые три 3 месяца в этом регионе было зарегистрировано 120 млн иностранных туристов, что обусловлено устойчивым внутрирегиональным спросом.
Мировой туристический сектор в Азиатско-Тихоокеанском регионе быстро восстанавливается. В первом квартале 2024 года число прибытий в этот регион восстановилось на 82% от допандемического уровня после восстановления на 65% в 2023 году. Вьетнам является одним из рынков, где наблюдается самый быстрый рост числа международных прибытий в этом регионе: рост на 3% по сравнению с 2019 годом.
В Америке показатели восстановились до 99% от допандемийного уровня.
В Африке было зарегистрировано на 5% больше прибытий, чем в первом квартале 2019 года.
Согласно прогнозу ЮНВТО, международный туризм полностью восстановится в 2024 году благодаря высокому спросу, расширению воздушного сообщения, продолжающемуся восстановлению Китая и других крупных азиатских рынков.
Поскольку международный туризм продолжает восстанавливаться и развиваться, стимулируя экономический рост и занятость во всем мире, правительствам необходимо продолжать адаптировать и улучшать управление туризмом на национальном и местном уровне с целью обеспечить положение, при котором сообщества и жители находятся в центре развития.