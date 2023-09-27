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Вьетнам - второй по величине экспортер Камбоджи
Китай возглавил список с экспортом в Камбоджу на сумму 7,2 млрд. долл. США или 43,9% от общего объема поставок, что на 0,6% меньше, чем в предыдущем году. Импорт из Вьетнама, снизившийся на 11,7% до 2,5 млрд. долл. США, составил 15% от общего объема импорта, в то время как поставки из Таиланда сократились на 25,8% до 1,9 млрд. долл. США, или 11,9% от общей доли.
За указанный период Камбоджа сократила свои расходы на импорт на 25,2%, сообщили в GDCE, добавив, что Камбоджа также импортировала продукцию из Сингапура, Индонезии, Японии, Тайваня (Китай), Малайзии и Республики Корея.
Вице-президент Торговой палаты Камбоджи Лим Хенг отметил, что импорт из Китая, Вьетнама и Таиланда удовлетворяет практически все потребности Камбоджи - от продуктов питания и товаров повседневного спроса до электроники и крупной техники, хотя страна также экспортирует в эти страны большое количество товаров.
По данным GDCE, за первые восемь месяцев 2023 года Камбоджа продала в Китай, Вьетнам и Таиланд товаров на 3,4 млрд. долл. США, что составило 21,9% от общей стоимости экспорта в 15,7 млрд. долл. США.