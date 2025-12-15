Вьетнам встречает 20-миллионного иностранного туриста на Фукуоке

В середине декабря 2025 года Министерство культуры, спорта и туризма совместно с Народным комитетом провинции Анзянг организует церемонию встречи 20-миллионного иностранного туриста в Международном аэропорту Фукуок. Мероприятие проходит под председательством Национального управления туризма Вьетнама при координации со Службой туризма провинции Анзянг и соответствующими ведомствами. Это событие имеет историческое значение для туристической отрасли Вьетнама в целом и для «жемчужного острова» Фукуок в частности.

Программа включает специальные приветственные мероприятия для пассажиров рейса, на котором прибудет 20-миллионный иностранный турист, а также церемонию чествования трех знаковых иностранных гостей (19 999 999-го, 20 000 000-го и 20 000 001-го туристов). Им будут вручены памятные подарки с ярко выраженным колоритом Фукуока, отражающие уважение и гостеприимство туризма Вьетнама.

Выбор Фукуока в качестве места проведения мероприятия носит глубокий символический характер, поскольку Фукуок является не только показательным направлением, олицетворяющим новую динамику туризма Вьетнама, но и располагает современной экосистемой курортного туризма, гармонично сочетающейся с уникальными природными ландшафтами, что создает яркий акцент для этого знаменательного момента в истории туризма страны.

По статистике, за 11 месяцев 2025 года Вьетнам принял около 19 млн иностранных туристов, что на 20,4 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Национальное управление туризма Вьетнама отмечает, что при стабильной динамике роста в IV квартале 2025 года и продолжающемся активном восстановлении международного туристического спроса достижение рубежа в 20 млн иностранных туристов в середине декабря 2025 года является реальным и имеет прочные основания. Впервые за 65 лет становления и развития туристическая отрасль Вьетнама достигает показателя 20 млн иностранных туристов в течение одного года, что знаменует новый этап развития туризма Вьетнама в процессе восстановления и роста.

Данный результат наглядно подтверждает эффективность последовательного и решительного руководства Правительства и Премьер-министра Правительства в реализации задач и решений по стимулированию восстановления и развития туризма, в увязке с улучшением визовой политики, расширением международных рынков, усилением продвижения и рекламы, а также повышением качества туристических продуктов и услуг. Правильные и согласованные установки и политики способствовали укреплению позиций Вьетнама как безопасного, привлекательного и все более конкурентоспособного направления в регионе и мире.