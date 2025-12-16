 Вьетнам встретил 20-миллионного международного туриста в 2025 году

15 декабря в Международном аэропорту Фукуок, специальная зона Фукуок, Министерство культуры, спорта и туризма Вьетнама совместно с Народным комитетом провинции Анжанг при содействии корпорации Sun Group организовало церемонию встречи 20-миллионного международного туриста, прибывшего во Вьетнам. Это историческая веха — впервые за 65 лет становления и развития туристической отрасли Вьетнама зафиксирован подобный показатель.



20-миллионным международным туристом стала госпожа Каролина Агнешка, гражданка Польши.

Церемония прошла в торжественной обстановке и включала ряд символических мероприятий: встречу туристов у трапа самолёта, вручение приветственных цветов, показ традиционных художественных номеров, а также объявление и вручение сертификатов и памятных подарков трём особым гостям — туристам под номерами 19 999 999, 20 000 000 и 20 000 001.



В частности, 20-миллионному туристу был вручен подарочный пакет общей стоимостью около 500 млн донгов, включающий элитные жемчужные украшения; авиабилеты бизнес-класса туда и обратно авиакомпании Sun PhuQuoc Airways; отдых в пятизвёздочном отеле; ваучеры на гастрономические впечатления уровня Michelin, игру в гольф, круиз по южной части острова Фукуок, а также приоритетную карту пользования развлекательными услугами в экосистеме Sun Group.









Заместитель министра культуры, спорта и туризма Хо Ан Фонг подчеркнул, что после 65 лет становления и развития туристическая отрасль Вьетнама сегодня зафиксировала историческую веху, впервые приняв 20 млн международных туристов в течение одного года. Это достижение приобретает особое значение на фоне того, что мировой туризм лишь недавно пережил беспрецедентный кризис, вызванный пандемией COVID-19.



С момента полного открытия Вьетнамом туристической деятельности 15 марта 2022 года туристическая отрасль демонстрирует устойчивое восстановление и непрерывный рост. В 2023 году страна приняла 12,6 млн международных туристов, в 2024 году — 17,6 млн, а в 2025 году ожидается более 21 млн, что значительно превышает уровень 2019 года — 18 млн туристов, зафиксированный до пандемии COVID-19.



При темпах роста около 21% туристическая отрасль Вьетнама, по оценке Организации Объединённых Наций по туризму (UN Tourism), входит в число стран с самыми высокими темпами роста в мире, тогда как средний глобальный показатель в 2025 году составляет лишь около 5%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе — 8%, а мировой туризм в целом восстановился лишь примерно на 90% от допандемического уровня.



В 2025 году Вьетнам в шестой раз был удостоен премии World Travel Awards в номинации «Ведущее мировое направление наследия» и в седьмой раз получил титул «Ведущее туристическое направление Азии».