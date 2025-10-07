Вьетнам - всё более привлекательное направление для немецких инвестиций

По данным Германской промышленно-торговой палаты во Вьетнаме, Вьетнам постепенно становится всё более привлекательным направлением для инвестиций со стороны немецких компаний. Ключевые факторы, способствующие этой тенденции, включают квалифицированную рабочую силу, всё более открытую инвестиционную среду и постоянно расширяющийся внутренний рынок.



После вступления Вьетнама во Всемирную торговую организацию (ВТО) в 2007 году и внесения поправок в Законы о предприятиях и инвестициях в 2015 году, немецкие инвестиции значительно возросли. На сегодняшний день 576 немецких предприятий вложили во Вьетнам почти 3,7 млрд долларов США, создав не менее 50 000 рабочих мест по всей стране.



Несмотря на то что Германия всемирно известна своим высококачественным промышленным производством, на практике во Вьетнаме большая часть немецких инвестиций приходится на сферу услуг, а не на производство. Почти 50% всех инвестиционных проектов в стране сосредоточено в области услуг, включая консалтинг, аутсорсинг бизнес-процессов (BPO), аутсорсинг информационных технологий (ITO), а также логистику. Среди заметных примеров - компания Digi-Texx, в которой работает более 1 500 человек в Хошимине, и Bosch, имеющая около 4 000 сотрудников, занятых в инженерных и технологических направлениях.



Город Хошимин является приоритетным направлением и занимает более 50% от общего числа немецких предприятий во Вьетнаме, при этом около 75% всех продаж и сервисной деятельности также сосредоточено здесь. Как ведущий экономический центр страны, Хошимин рассматривается как ключевой рынок и первое «входное окно» для немецких компаний, выходящих на вьетнамский рынок. Ханой занимает второе место, тогда как Донгнай и прилегающие к Хошимину районы остаются основными площадками для производственной деятельности. Более половины немецких инвесторов представляют три ведущие индустриальные федеральные земли — Баден-Вюртемберг, Северный Рейн-Вестфалия и Бавария, которые являются крупнейшими экономическими центрами Германии.



В период 2025–2026 годов инвестиционные отношения между Германией и Вьетнамом, как ожидается, будут продолжать расширяться благодаря Соглашению о свободной торговле между Европейским Союзом и Вьетнамом (EVFTA). Это соглашение уже создало прочную правовую основу, позволяющую немецким предприятиям пользоваться тарифными льготами, а также расширило экспортные возможности из Вьетнама в Европу.



Кроме того, намерение Вьетнама достичь нулевого уровня чистых выбросов к 2050 году открывает значительные перспективы для немецких компаний, которые занимают лидирующие позиции в области возобновляемой энергетики, энергоэффективных технологий и охраны окружающей среды.



Тенденция переноса производственных мощностей из Китая в Юго-Восточную Азию, включая Вьетнам, также создаёт дополнительные преимущества для немецких предприятий, позволяя им расширять производственные базы и искать новые источники поставок.



Молодая и динамичная рабочая сила, а также политика, направленная на развитие сотрудничества в сфере профессионального образования, делают Вьетнам устойчивым направлением для долгосрочных инвестиций. Участие немецких предприятий способствует повышению качества трудовых ресурсов благодаря модели дуального обучения и передаче знаний.



В настоящее время Германия входит в число наиболее активных европейских инвесторов во Вьетнаме, обладая значительным присутствием как в сфере услуг, так и в производственном секторе. Немецкие компании приносят не только капитал, но и технологии, управленческий опыт и глобальные стандарты, способствуя модернизации вьетнамской экономики.



В ближайшие годы, на фоне действия EVFTA, стратегии «зеленого» роста и тенденции к перестройке глобальных производственно-сбытовых цепочек, перспективы расширения инвестиционного сотрудничества между Германией и Вьетнамом оцениваются как весьма благоприятные.