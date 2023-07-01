Вьетнам всегда считает МОТ важным и надежным партнером

Председатель Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ принимает 30 июня в Ханое генерального директора МОТ Гилберта Ф. Унгбо. Фото: ВИА

Международная организация труда (МОТ) всегда была и остается важным и надежным партнером Вьетнама, заявил председатель Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ, принимая 30 июня в Ханое генерального директора МОТ Гилберта Ф. Унгбо.По словам председателя НС, МОТ внесла значительный вклад в социально-экономическое развитие Вьетнама и оказала ему существенную помощь в процессе разработки законов и нормативных актов о труде, в частности, первого Трудового кодекса 1994 года и последующих поправок к нему в 2012 и 2019 годах; подготовки проектов резолюции ЦК партии, касающихся реформ в области заработной платы и политики социального страхования, а также изучения и ратификации основополагающих конвенций МОТ.Он сообщил гостю, что Вьетнам разработал дорожную карту по ратификации Конвенции № 87 и обсудил с международными организациями, агентствами и партнерами возможность присоединения к текущим глобальным инициативам.Вьетнам выступает за построение гармоничных, стабильных и прогрессивных трудовых отношений. Государство играет координирующую роль между работодателями (в лице Вьетнамской торгово-промышленной палаты - VCCI) и работниками (в лице Всеобщей конфедерации труда Вьетнама), сказал он, добавив, что Вьетнам также активно перестраивает свою модель роста и совершает три стратегических прорыва, связанных с институтами, инфраструктурой и человеческими ресурсами.По словам руководителя, НС Вьетнама стремится создать правовую систему и институциональную основу, способствующую развитию, особенно в поддержку справедливого энергетического перехода и цифровой трансформации. Вьетнам также прилагает усилия для увеличения вклада цифровой экономики в ВВП страны примерно до 20% к 2025 году и до 30% к 2030 году.Председатель НС ожидает, что МОТ и ее представительство во Вьетнаме окажут содействие Министерству труда, инвалидов и социальных вопросов в процессе рассмотрения и принятия важных политических решений в рамках глобальных инициатив.Хонгбо, в свою очередь, подчеркнул, что по мере того, как страны восстанавливаются после пандемии COVID-19 и сталкиваются со сложными глобальными событиями, МОТ стремится к углублению сотрудничества со своими государствами-членами для совместного преодоления текущих глобальных вызовов.По его словам, если Вьетнам активно рассмотрит возможность стать одной из стран-первопроходцев в реализации инициатив Генерального секретаря ООН по Глобальному пакту о рабочих местах и Глобальному договору о справедливом переходе, это предоставит значительную возможность для объединения различных ресурсов поддержки и достижения сбалансированных социальных и экономических интересов.Что касается мер, принимаемых для устранения задержек в реализации проектов развития во Вьетнаме, Хюэ выразил надежду, что партнеры по развитию объединят усилия с Вьетнамом для соблюдения условий кредитных соглашений в соответствии с законами Вьетнама.