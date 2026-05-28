Вьетнам всегда создаёт благоприятные условия для авторитетных международных образовательных учреждений
Во второй половине дня 27 мая, принимая Лейтона Пайка, заместителя ректора Университета RMIT Мельбурн и председателя Совета участников RMIT Вьетнам, заместитель Премьер-министра Ле Тиен Чау подтвердил, что Правительство Вьетнама всегда создаёт благоприятные условия для стабильной и долгосрочной деятельности авторитетных международных образовательных учреждений, чтобы они вносили активный вклад в развитие национальной системы образования.
Высоко оценив вклад Университета RMIT, особенно RMIT Вьетнам, в развитие образования между двумя странами на протяжении последних 25 лет, заместитель Премьер-министра отметил, что Вьетнам рассматривает развитие высококвалифицированных кадров как один из трёх стратегических прорывов нового этапа развития.
Недавно Политбюро приняло Резолюцию № 71-NQ/TW о прорывном развитии образования и подготовки кадров, в которой подчёркивается, что высшее образование является ключевым элементом развития высококвалифицированных кадров и талантов, а также стимулирования научно-технологического развития и инноваций.
«Это важная политическая и правовая основа для того, чтобы Вьетнам и Австралия продолжали продвигать сотрудничество в сферах, где обе стороны имеют потребности, потенциал и преимущества», — отметил заместитель Премьер-министра.
Поблагодарив Правительство за постоянное внимание и поддержку деятельности Университета RMIT Мельбурн во Вьетнаме на протяжении прошедшего времени, Лейтон Пайк сообщил, что Университет RMIT Мельбурн продолжит расширять инвестиции и масштабы деятельности во Вьетнаме, а также выразил надежду на дальнейшее руководство со стороны Правительства и поддержку министерств, ведомств и местных властей.
Университет RMIT Мельбурн будет тесно координировать работу с заинтересованными сторонами для скорейшего завершения юридической документации в соответствии с установленными требованиями, чтобы оперативно устранить препятствия, связанные с проектом филиала.
Отметив, что потенциал сотрудничества между Вьетнамом и Австралией в сфере образования, подготовки кадров и развития высококвалифицированных человеческих ресурсов остаётся весьма значительным, заместитель Премьер-министра предложил Университету RMIT Мельбурн рассматривать Вьетнам в качестве стратегического партнёра университета и продолжать расширять масштабы инвестиций во Вьетнаме; новые кампусы RMIT Вьетнам должны создаваться на системной основе, особенно в части материально-технической базы для сфер науки и технологий, инноваций и цифровой трансформации, соответствующей бренду и масштабу одного из ведущих университетов мира.
Со стороны Вьетнама заместитель Премьер-министра поручит соответствующим министерствам, ведомствам и местным властям оперативно устранить ряд трудностей и препятствий, связанных с рассмотрением документации проекта филиала Университета RMIT Вьетнам, а также оказывать поддержку и сопровождение университету в процессе реализации инвестиционных процедур.
Кроме того, заместитель Премьер-министра выразил надежду, что Университет RMIT Мельбурн будет взаимодействовать с Министерством образования и подготовки кадров Вьетнама в расширении модели проекта инноваций в образовании с применением искусственного интеллекта (EEAI) для распространения и повышения навыков применения ИИ среди преподавателей и руководителей системы образования страны; расширять масштабы и качество набора студентов, развивать новые образовательные программы в новых и приоритетных для Вьетнама сферах, соответствующих потребностям рынка труда, таких как искусственный интеллект, наука о данных, полупроводниковые технологии, возобновляемая энергетика и цифровая экономика; а также продолжать расширять программу стипендий и организовывать программы студенческого обмена, тем самым повышая доступ вьетнамских школьников и студентов к качественному международному высшему образованию.