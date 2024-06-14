Вьетнам всегда рассматривает США как стратегического партнерa

Президент То Лам (справа) и посол США во Вьетнаме Марк Эванс Кнаппер. Фото: ВИA

Вьетнам всегда рассматривает США как стратегически важного партнера и готов тесно сотрудничать с ними для более эффективного и практичного развития двустороннего всеобъемлющего стратегического партнерства на основе уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности и политических институтов друг друга, принося тем самым пользу своим народам и способствуя миру, стабильности, сотрудничеству и развитию в регионе и во всем мире, сказал президент То Лам.



Принимая 13 июня в Ханое посла США во Вьетнаме Марка Эванса Кнаппера, президент То Лам попросил дипломата передать благодарность президенту США Джо Байдену за его поздравления с избранием То Лама на пост президента государства Вьетнама.



Президент То Лам отметил большой вклад посла в развитие вьетнамско-американских отношений и попросил его и впредь уделять должное внимание и способствовать развитию хороших отношений.



Поздравив То Лама с избранием на пост президента государства Вьетнама, посол Кнаппер подтвердил приверженность США поддержке сильного, независимого, самодостаточного и процветающего Вьетнама.



Он отметил, что после почти 30 лет установления дипломатических отношений вьетнамско-американские отношения достигли практического прогресса во всех областях, включая политику, дипломатию, экономику – торговлю, инвестиции, безопасность, оборону, науку, технологии, инновации, образование, обучение, здравоохранение, гуманитарные вопросы, а также урегулирование последствий войны.



Посол Кнаппер выразил уверенность в том, что отношения между двумя странами будут и впредь приносить новые плоды.



Согласившись с мнением посла, президент То Лам сказал, что для поддержания динамики сотрудничества и эффективной реализации рамок всеобъемлющего стратегического партнерства обеим сторонам необходимо увеличить количество встреч и обменов делегациями на всех уровнях и каналах, особенно на высоком уровне.



Две страны должны развивать сотрудничество, особенно в сфере экономики, торговли и инвестиций, чтобы сделать его ярким пятном и движущей силой двусторонних отношений, сказал он, добавив, что Вьетнаму и США также необходимо постепенно расширять сотрудничество в сфере безопасности и обороны, включая сотрудничество в борьбе с терроризмом и транснациональными преступлениями, а также кибербезопасность.



Президент призвал США продолжать поддерживать Вьетнам в преодолении последствий войны, реагировании на изменение климата и развитии высококачественных человеческих ресурсов.



Он также предложил обеим сторонам продолжать тесное и эффективное сотрудничество в рамках многосторонних и региональных механизмов, таких как Организация Объединенных Наций, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС), а также совместно планировать празднование 30-й годовщины установления дипломатических отношений в 2025 году.



Посол Кнаппер заявил, что он и представительства США во Вьетнаме будут тесно координировать свои действия с министерствами, ведомствами и местными органами власти принимающей страны для эффективной реализации всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами в ближайшие годы.



Он подтвердил, что США высоко оценивают и поддерживают центральную роль АСЕАН в региональной структуре и будут продолжать продвигать всеобъемлющее стратегическое партнерство АСЕАН-США и партнерство Меконг-США.

США будут продолжать координировать свои действия с Вьетнамом в решении региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес, тем самым активно способствуя миру, стабильности, сотрудничеству и развитию в регионе, подчеркнул посол.



