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Вьетнам всегда придает первостепенное значение сохранению, укреплению и развитию всестороннего сотрудничества с Лаосом

Вьетнам всегда придает первостепенное значение сохранению, укреплению и развитию всестороннего сотрудничества с Лаосом
  3 июня в Ханое премьер-министр Фам Минь Тьинь (справа) принимает председателя государственной инспекции Лаоса Кхампхана Пхомматхата. Фото: ВИA  
Вьетнам всегда придает первостепенное значение сохранению, укреплению и развитию великой дружбы, особой солидарности и всестороннего сотрудничества с Лаосом, заявил премьер-министр Фам Минь Тьинь на встрече с высокопоставленной делегацией государственной инспекции Лаоса во главе с членом Политбюро, секретарем ЦК Народно-революционной партии Лаоса (НРПЛ), председателем ревизионной комиссии ЦК НРПЛ, главой Центральной комиссии по борьбе с коррупцией, генеральным инспектором Кхампханем Пхомматхатхом, состоявшейся в Ханое 3 июня во второй половине дня.

"Вьетнам готов сотрудничать с Лаосом и помогать ему в построении независимой и самодостаточной экономики", - добавил глава правительства.
Проинформировав премьер-министра принимающей страны о хороших результатах недавних переговоров между его делегацией и государственной инспекцией Вьетнама, Кхампхан Пхомматхат предложил Вьетнаму оказать дальнейшую поддержку Лаосу, особенно в области макроэкономического управления, совершенствования институтов и правовых норм, а также повышения профессионального потенциала и навыков, а также эффективности инспекций, разрешение жалоб и меры по борьбе с коррупцией.

Обе стороны выразили радость по поводу растущего сотрудничества между Вьетнамом и Лаосом, направленного на достижение практических результатов: обмен делегациями продолжается, а объем двусторонней торговли за первые четыре месяца составил около 620,6 млн. долл. США, что на 10% больше, чем в прошлом году.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь рекомендовал ревизионным комиссиям партий, инспекционным органам государств координировать свои действия при разработке планов по эффективному выполнению соглашений высокого уровня, существующих механизмов сотрудничества и результатов 46-го заседания Вьетнамско-лаосского межправительственного комитета по двустороннему сотрудничеству. "Необходимо активизировать трансграничное экономическое сотрудничество и проекты, которые укрепляют транспортные и торговые связи, а также экономическую интеграцию, включая такие ключевые инициативы, как скоростная автомагистраль Ханой-Вьентьян и железная дорога Вьентьян-Вунганг", - отметил он.

Он также призвал органы продолжать обмены делегациями высокого уровня и сотрудничество, особенно в области инспекционной деятельности, борьбы с коррупцией и рассмотрения жалоб. Премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал их поддерживать программы обучения для повышения профессионального уровня своих сотрудников.

Премьер-министр подтвердил, что Вьетнам готов поделиться с Лаосом опытом в области макроэкономического управления, особенно в монетарной и фискальной политике, и поддержать соседа в успешном выполнении его международных обязанностей в этом году, включая ротационное председательство в АСЕАН.

ИЖВ/ВИА

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