В ходе визита она провела переговоры с министром иностранных дел Танзании Махмудом Табитом Комбо в Дар-эс-Саламе, чтобы обсудить меры по укреплению традиционной дружбы и многогранного сотрудничества двух стран, особенно в области торговли и инвестиций.



Заместитель министра Ле Тхи Тху Ханг сказала, что Вьетнам всегда придает большое значение традиционной дружбе и многогранному сотрудничеству с Танзанией и считает эту страну одним из ведущих партнеров Вьетнама в Африке.



Она передала приглашение заместителя премьер-министра, министра иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шона посетить Вьетнам министру Махмуду Табиту Комбо, который сказал, что организует визит во Вьетнам в 2025 году.



Вьетнам, обладающий опытом в области аквакультуры, готов поделиться им с Танзанией и оказать ей помощь, призывая африканскую страну совместно искать партнеров для трехстороннего сотрудничества, чтобы задействовать ресурсы развитых стран, сказала Ле Тхи Тху Ханг.



Кроме того, вьетнамские компании, такие как Viettel, могут участвовать в процессе цифровой трансформации и создания электронного правительства в Танзании, добавила она.



Она предложила двум сторонам скоординировать работу по организации второй сессии Совместного комитета по двустороннему сотрудничеству, а танзанийской стороне - изучить возможность открытия дипломатического представительства Танзании в Ханое.



Министр Махмуд Табит Комбо отметил потенциал Танзании в сельском хозяйстве, горнодобывающей промышленности и высокотехнологичных отраслях и призвал вьетнамские инвестиции в ирригацию, аквакультуру, производство риса и цифровое управление.



Обе стороны подчеркнули необходимость расширения торговли, содействия деловым обменам и завершения работы над соглашениями о защите инвестиций и налогообложении.



Танзания предложила провести ежегодный бизнес-форум для укрепления взаимодействия, а министр Махмуд Табит Комбо высоко оценил телекоммуникационное предприятие Viettel, Halotel, и пригласил компанию расширить свои инвестиции.

Заместитель министра Ле Тхи Тху Ханг поблагодарила правительство Танзании за поддержку Halotel и призвала к дальнейшему сотрудничеству.



Во время своего визита заместитель министра Ле Тхи Тху Ханг также встретилась с сотрудниками посольства Вьетнама и Halotel, отметив их вклад в двусторонние отношения.

