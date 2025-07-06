НОВОСТИ
Вьетнам всегда придаёт большое значение и прилагает усилия для выполнения международных обязательств в области прав человека
В интервью СМИ о ключевых аспектах данного события заместитель министра юстиции Нгуен Тхань Тинь отметил, что в процессе совершенствования законодательства, правоприменительной практики и судебной реформы КПВ издала ряд резолюций и заключений, направленных на защиту и продвижение прав человека. В частности, Резолюция № 27-NQ/TW от 9 ноября 2022 года 6-го пленарного заседания ЦК КПВ 13-го созыва о продолжении строительства и совершенствования социалистического правового государства Вьетнама в новый период требует своевременной и полной институционализации и конкретизации взглядов и установок КПВ, а также положений Конституции, касающихся прав человека, основных прав и обязанностей граждан, а также имплементации международных договоров по правам человека, участником которых является Вьетнам.
По словам заместителя министра: «Концепция человека как центральной фигуры, субъекта, важнейшего ресурса и цели развития полностью закреплена в Конституции и законодательстве Вьетнама».
За последние годы Вьетнам принял множество законов и резолюций Национального собрания, связанных с правами человека и гражданскими правами, тем самым конкретизируя положения Конституции 2013 года и международных договоров о правах человека, участником которых является страна.
Кроме того, Вьетнам активно совершенствует соответствующую законодательную базу, создавая максимальные условия для реализации гражданами своих прав на самом высоком возможном уровне.
В то же время продолжается реформирование законодательства, регулирующего организацию государственного аппарата; повышается эффективность правоприменения, проводится административная реформа — всё это направлено на достижение высшей цели: наилучшего обслуживания потребностей граждан, бизнеса и общества в целом.
Следует отметить реализацию ряда национальных целевых программ, планов и действий, направленных на мобилизацию ресурсов для содействия социально-экономическому развитию, что, в свою очередь, способствует повышению материального и духовного уровня жизни населения. Благодаря этим усилиям Вьетнам добился значительных достижений в обеспечении и продвижении прав человека, что было признано международным сообществом.
Касаясь участия в Диалоговом заседании КПЧ по представлению Национального доклада о реализации МПГПП в рамках 144-й сессии в Женеве, заместитель министра Нгуен Тхань Тинь сообщил, что 22 марта 2023 года Вьетнам направил в КПЧ четвёртый периодический доклад по выполнению Пакта. В соответствии с процедурой 28 мая 2024 года КПЧ представил Список вопросов к этому докладу.
На основе указанного списка Министерство юстиции в сотрудничестве с другими ведомствами подготовило Ответный доклад, который был направлен в КПЧ 19 декабря 2024 года.
Кроме того, для подготовки к диалогу Министерство юстиции представило на утверждение Премьер-министру План защиты четвёртого доклада по МПГПП. После утверждения Премьер-министра создало межведомственную рабочую группу с участием представителей девяти соответствующих ведомств — тех, чья деятельность напрямую связана с реализацией Пакта, включая сложные и чувствительные вопросы.
Министерство юстиции совместно с партнёрами провело обзор Списка вопросов 2024 года, Рекомендаций КПЧ 2019 года, а также более 50 независимых отчётов неправительственных организаций о реализации Пакта во Вьетнаме, чтобы тщательно подготовить содержание выступления на заседании с КПЧ.
Заместитель министра Нгуен Тхань Тинь подчеркнул, что Вьетнам будет участвовать в диалоге в конструктивном и открытом духе, с готовностью воспринимать критику, продолжать реализовывать достигнутые успехи и применять уместный подход для более эффективного осуществления Пакта.