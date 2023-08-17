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Вьетнам всегда придает большое значение вьетнамо-израильским отношениям

Вьетнам всегда придает большое значение вьетнамо-израильским отношениям, заявил премьер-министр Фам Минь Тьинь министру экономики и промышленности Израиля Ниру Баркату, который также является главой израильского подкомитета Вьетнамо-израильского межправительственного комитета, в Ханое 16 августа.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь принимает министра экономики и промышленности Израиля Нира Барката, который также является главой израильского подкомитета Вьетнамско-израильского межправительственного комитета, в Ханое 16 августа. Фото: ВИА  
Вьетнам всегда придает большое значение вьетнамо-израильским отношениям, заявил премьер-министр Фам Минь Тьинь министру экономики и промышленности Израиля Ниру Баркату, который также является главой израильского подкомитета Вьетнамо-израильского межправительственного комитета, в Ханое 16 августа.

Он отметил, что Вьетнам последовательно реализует внешнюю политику независимости, самостоятельности, многосторонности и диверсификации внешних связей; быть хорошим другом, надежным партнером стран всего мира, активным и ответственным членом международного сообщества с целью сохранения обстановки мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе и во всем мире.

Вьетнам проводит оборонную политику по принципу "четырех нет": не вступать в военные союзы, не объединяться с одной страной для борьбы против другой, не позволять иностранным государствам создавать военные базы или использовать территорию Вьетнама для противостояния другим странам, не применять силу или угрозу ее применения в международных отношениях, отметил он.

Визит и организация 3-го заседания Межправительственного комитета ме Вьетнама- Израиля являются практическим шагом по реализации договоренностей, достигнутых во время официального визита в Израиль заместителя премьер-министра Чан Лыу Куанга в июле, и недавно подписанного вьетнамо-израильского соглашения о свободной торговле, сказал премьер-министр.

Он проинформировал израильского министра о том, что Вьетнам принял решение о выдаче с 15 августа электронных виз гражданам иностранных государств, в том числе Израиля, и приветствовал подготовку обеих сторон к открытию прямого авиасообщения между двумя странами.

В целях существенного и более эффективного развития двусторонних отношений премьер-министр призвал обе стороны усилить обмен визитами, содействовать эффективному внедрению механизмов сотрудничества, эффективно реализовывать вьетнамо-израильскую ЗСТ и начать переговоры о подписании соглашений о сотрудничестве в промышленной сфере. Он также подчеркнул необходимость координации действий в организации мероприятий по развитию торговли, активизации экспорта в Израиль флагманских вьетнамских товаров, таких как сельскохозяйственная и водная продукция, фрукты и овощи, продукты переработки.

Глава вьетнамского правительства также предложил обеим сторонам укреплять сотрудничество в области инноваций, высоких технологий и противодействия изменению климата, включая сотрудничество в борьбе с засухой в центральных провинциях и подготовку высококвалифицированных кадров. Он подтвердил, что Вьетнам готов служить мостом для развития сотрудничества между Израилем и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

В связи с этим он передал приглашение премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху посетить Вьетнам с официальным визитом.

Министр Нир Баркат, в свою очередь, подтвердил, что правительство Израиля всегда рассматривает Вьетнам как важного партнера в регионе и желает укреплять сотрудничество с этой страной во всех областях. Он высоко оценил Вьетнам как динамично развивающуюся экономику с рынком в 100 млн. потребителей и ворота в 700-миллионную АСЕАН.

Он отметил, что Израиль работает над координацией действий с Вьетнамом для скорейшего завершения соответствующих процедур с тем, чтобы вьетнамо-израильское соглашение о свободной торговле как можно скорее вступило в силу, ускорить установление связей между предприятиями двух стран, а также активизировать сотрудничество в области высоких технологий, медицины, борьбы с опустыниванием, развития морской среды и аквакультуры, и особенно инноваций.

ВИА/ИЖВ

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