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Вьетнам вручил орден Дружбы музею Кейсона Фомвихана

7 июня во Вьентьяне посольство Вьетнама в Лаосе совместно с музеем Кейсона Фомвихана провело церемонию вручения ордена Дружбы вьетнамского Государства Музею Кейсона Фомвихана за его активную деятельность по чествованию президента Хо Ши Мина.
  Посол Нгуен Ба Хунг вручает представителю музея Кейсона Фомвихана свидетельство о награждении орденом Дружбы. Фото: ВИА  
7 июня во Вьентьяне посольство Вьетнама в Лаосе совместно с музеем Кейсона Фомвихана провело церемонию вручения ордена Дружбы вьетнамского Государства Музею Кейсона Фомвихана за его активную деятельность по чествованию президента Хо Ши Мина.

Выступая на церемонии, посол Вьетнама в Лаосе Нгуен Ба Хунг подчеркнул, что президент Хо Ши Мин вместе с президентом Кейсоном Фомвиханом и президентом Суфанувонгом заложил фундамент отношений великой дружбы, особой солидарности и всеобъемлющего сотрудничества между Вьетнамом и Лаосом.

Он высоко оценил активную и эффективную деятельность музея Кейсона Фомвихана по чествованию президента Хо Ши Мина. Он также выразил желание, чтобы музей Кейсона Фомвихана продолжал проводить эту важную работу, внося устойчивый вклад в особую солидарность между двумя странами.

Представитель музея Кайсона Фомвихана сказал, что для музея стала большой честью получить орден Дружбы вьетнамского Государства. Он подчеркнул, что работа, которую проводят стороны, способствует дальнейшему укреплению отношений великой дружбы между народами Вьетнама и Лаоса.

ВИА/ИЖВ

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