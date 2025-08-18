НОВОСТИ
Вьетнам впечатляет: от видения к реальности
По словам главы Представительства JICA во Вьетнаме Ёсукэ Кобаяси, с 2008 года среднедушевой доход в стране вырос в четыре раза, превысив к 2023 году 4 100 долларов США. Образование и здравоохранение также продемонстрировали серьёзный прогресс: доля граждан с высшим образованием увеличилась с 20% до 45%, а охват медицинским страхованием достиг 93%. Эти достижения отражают решимость Вьетнама в проведении комплексных реформ и международной интеграции. JICA, подчеркнул он, гордится своей ролью в этом процессе, ставя человека в центр развития, укрепляя основы человеческой безопасности и обеспечивая качественный рост.
Сотрудничество JICA с Вьетнамом имеет долгую историю. Одним из ключевых этапов стало возобновление Японией официальной помощи в целях развития (ОПР) в 1992 году. Особое значение имел проект «Исикава», действовавший с 1995 по 2021 год, который помог вьетнамской стороне в подготовке Пятилетнего плана развития и внёс вклад в процесс обновления страны. Не менее важным направлением стало сотрудничество в области права и правосудия, инициированное профессором Акио Морисимой. Эти инициативы способствовали формированию правовой системы, открыли путь к международной интеграции и институциональным реформам.
В инфраструктурной сфере JICA поддержала ряд стратегических проектов в области транспорта, энергетики и водоснабжения. Среди них - линия метро № 1 в Хошимине, первая подземная городская железная дорога во Вьетнаме, ставшая символом применения японских технологий и опыта. Агентство также помогает Ханою в подготовке линии метро № 2. Одновременно особое внимание уделяется развитию образования, здравоохранения и подготовке высококвалифицированных кадров в соответствии с приоритетами правительства Вьетнама.
В настоящее время JICA выстраивает поддержку на основе четырёх направлений реформ: наука и технологии, международная интеграция, развитие частного сектора и совершенствование правовой системы. В образовательной и инновационной сфере университет Вьетнам – Япония реализует программу подготовки 50 000 специалистов к 2030 году. Кроме того, JICA стимулирует исследования в области искусственного интеллекта, стартап-проекты, развитие технологий противодействия изменению климата и внедрение решений для предотвращения природных катастроф.
В секторе частного бизнеса JICA сотрудничает с банком VPBank для расширения доступа женщин-предпринимателей к финансированию. Программа подготовки «Keieijuku» уже обучила более 800 руководителей вьетнамских компаний управленческим навыкам на основе японского опыта, что способствует росту конкурентоспособности на мировом рынке. В правовой сфере JICA взаимодействует с Национальной политической академией имени Хо Ши Мина и продолжает содействовать реформам в области права и правосудия.
Тем не менее, партнёрство сталкивается и с вызовами. По словам Кобаяси, одной из главных проблем остаётся предотвращение и урегулирование споров в крупных инфраструктурных проектах: этот процесс часто оказывается долгим и затратным. Ещё одно препятствие - сложные административные процедуры, замедляющие запуск и реализацию инициатив. Правительство Вьетнама работает над совершенствованием нормативной базы, а JICA готова содействовать в том, чтобы средства ОПР использовались максимально эффективно.
Говоря о институциональной и административной реформе, Кобаяси отметил усилия Вьетнама и подтвердил готовность JICA продолжать поддержку. Япония уже прошла через крупные преобразования в системе местной власти, сократив число административных единиц и усилив децентрализацию. Он подчеркнул, что даже в Японии реформы сопровождались пробами и ошибками и требуют адаптации к меняющейся демографической и финансовой ситуации. Вьетнам, по его мнению, сможет извлечь пользу не только из нынешней японской модели, но и из опыта её трансформации.
Эти направления сотрудничества отражают стремление JICA содействовать развитию Вьетнама в долгосрочной перспективе, с главной целью - превращение страны в государство с высоким уровнем дохода, устойчивым развитием и глубокой интеграцией в мировую экономику.